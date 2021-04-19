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NBA／杜蘭特列最佳隊友前五名 差點忘記衛斯特布魯克

聯合新聞網 / 綜合報導
籃網隊球星杜蘭特（Kevin Durant）過去征戰多隊，不乏明星等級隊友助拳，手握2座冠軍金盃的他在Podcast節目分享生涯最佳隊友時，差點忘了雷霆時期的好哥們衛斯特布魯克（Russell Westbrook）。 歐新社
籃網隊球星杜蘭特（Kevin Durant）過去征戰多隊，不乏明星等級隊友助拳，手握2座冠軍金盃的他在Podcast節目分享生涯最佳隊友時，差點忘了雷霆時期的好哥們衛斯特布魯克（Russell Westbrook）。 歐新社

籃網隊球星杜蘭特（Kevin Durant）過去征戰多隊，不乏明星等級隊友助拳，手握2座冠軍金盃的他在Podcast節目分享生涯最佳隊友時，差點忘了雷霆時期的好哥們衛斯特布魯克（Russell Westbrook）。

杜蘭特日前接受Podcast節目《MILLION $ WORTH OF GAME》專訪，主持人要他排名生涯至今排名前5的隊友，不知是否為了皇城內的和氣，他將前2名分別給了現在的隊友厄文（Kyrie Irving）與哈登（James Harden），接著才提到勇士隊前隊友柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson），令人意外的是，第五名他選的是雷霆時期的伊巴卡（Serge Ibaka）。

主持人聽聞表示驚訝，杜蘭特則反問：「我有漏掉誰嗎？」主持人說：「我以為你會選......算了。」這時他才總算意會到：「你一定覺得衛斯特布魯克在我心中應該要前5對吧。」杜蘭特繼續說道：「沒錯，衛斯特布魯克應該排在第4，剛好在湯普森前面。」

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