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NBA／阿德巴約壓哨球建功 熱火險勝籃網

中央社 / 邁阿密18日綜合外電報導
路透社
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美國職籃NBA中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）今天一記壓哨跳投，助邁阿密熱火終場以109比107擊敗來犯的布魯克林籃網

阿德巴約整場有21分15籃板和5助攻，讓熱火在大將巴特勒（Jimmy Butler）右踝受傷缺陣下，仍順利奪下3連敗後的首勝。

籃網的沙米特（Landry Shamet）攻進生涯最高的30分，三分球有12投7中的全隊最佳表現。陣中一哥杜蘭特（Kevin Durant）則早早因傷退場。

杜蘭特投進籃網這場比賽的頭8分，首節最後7分57秒，杜蘭特一箭步上籃時左膝撞到熱火前鋒亞瑞薩（Trevor Ariza）膝蓋，左側大腿後診斷出有挫傷。

沙米特今天的表現加上厄文（Kyrie Irving）20分9助攻，幾乎足以撐起籃網，彌補哈登（James Harden）因傷連續6場比賽缺陣的戰力。今天哈里斯（JoeHarris）也進帳12分。

然而，熱火後衛德拉吉奇（Goran Dragic）終場哨前43.6秒的一條龍殺過全場上籃得手，把比賽逼到107平手；籃網的厄文接著於終場前24.3秒出手三分球失準，錯失抓下超前分的良機。

阿德巴約在球場另一端拿到球之後，運球到禁區，接著於哨前2秒闖到籃下並一舉投進致勝球。

熱火的德拉吉奇有18分8籃板和7助攻；板凳出發的戴德蒙（Dewayne Dedmon）有10分10籃板；能恩（Kendrick Nunn）貢獻球隊今天命中16顆三分球的其中5顆，整場有17分表現；亞瑞薩有15分9籃板；羅賓遜（Duncan Robinson）11分。

籃網 熱火 杜蘭特

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