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SBL／高雄壓軸戰吸5千球迷 九太惜敗台銀

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
台銀隊洋將艾爾文（中）上籃。圖／中華籃球協會提供
台銀隊洋將艾爾文（中）上籃。圖／中華籃球協會提供

第18季SBL今天進行高雄最後一天賽程，現場湧進超過5千名球迷，壓軸的「地主」高雄九太科技隊和台銀隊激戰全場，九太雖以76：80吞敗，全隊仍感謝5108名進場球迷，期待有機會再赴高雄為鄉親出賽。

SBL例行賽進入尾聲，台啤隊已提前登頂，今天碰排名第2的裕隆隊談笑用兵，在全場25投12中的三分球助陣下，以98：55大勝裕隆。

壓軸的九太、台銀之戰，攸關季後賽門票，九太在蘇奕晉第三節12分助陣下緊咬台銀，但台銀靠著艾爾文跟「魔獸」謝宗融裡外配合，最終仍以4分差帶走勝利。

艾爾文全場繳出30分、16籃板、9助攻的「準大三元」成績，他表示九太是難纏對手，球隊比賽間不斷提醒和溝通，「我們就是想打出團隊籃球，盡力幫球隊獲勝。」

惜敗的九太，總教練劉嘉發仍給本土球員們很高的肯定，「寶寶」教練說：「本土球員今天的表現我非常滿意，輸球的責任我們教練扛，在高雄的這幾場比賽真的令人印象深刻，謝謝球迷、謝謝高雄。」

蘇奕晉繳出全隊最高，同時是生涯新高的28分，另有8籃板、4助攻，洋將JC戰象15分、16籃板，射手于煥亞貢獻13分、5助攻。

本季SBL最後一場高雄賽事，共吸引5108人次進場，創SBL本季新高；鳳山體育館共有5830個座位，這兩周的九太在主場共出賽5場，累計觀戰人次達23095人次，成本季最熱鬧的主場周。

九太隊洋將JC戰象（左）和台銀隊洋將艾爾文對位。圖／中華籃球協會提供
九太隊洋將JC戰象（左）和台銀隊洋將艾爾文對位。圖／中華籃球協會提供
台銀隊中鋒謝宗融（中）跳投。圖／中華籃球協會提供
台銀隊中鋒謝宗融（中）跳投。圖／中華籃球協會提供

SBL 台啤 于煥亞

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