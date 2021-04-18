NBA／MVP之爭 金塊「小丑」、76人安比德別苗頭

隨著NBA賽季打完一大半，MVP人選成為不少球迷關注焦點，按照官網最新的MVP排名，2大禁區好手金塊的「小丑」約柯奇與76人的安比德是榜單前2名。小丑不只成績好，更是候選人內少數未缺席比賽的「鐵人」，命中率有明顯進步；安比德近期打出宰制級的成績，歸隊後連3戰轟破35分，球隊戰績位居龍頭也有優勢。

小丑又進化

本賽季NBA賽程普遍已賽超過4分之3的場次，MVP之爭也白熱化許多，根據《NBA官網》排名，目前呼聲最高的2位都是明星前場，金塊隊的小丑與76人的安比德。官網提到排名理由，本季傷病雖比去年低了點，但明星球員普遍仍受到傷病打擊，前10大MVP候選球星有8位無法全勤，共計缺席76場比賽，僅有小丑與排行末尾的戈貝特未缺陣，鐵人出賽這也是小丑重要的優勢。

而據《專欄》分析，小丑目前繳出場均26.1分、11籃板、8.8助攻、1.5次抄截的超全面數據，本季表現進步最多的是命中率，本季投籃命中率57%，其中三分線命中率達42.2%，與去年的31.4%差距甚遠，事實上小丑生涯單季外線命中率從未到過4成，本季攻擊面更有效率，更不能忽視他是金塊攻守核心，幾乎是聯盟禁區選手中，最會傳球策應的。他防守數據上也有小幅進步，本季改善吞犯規次數。

安比德帶隊戰績佳

而76人主將安比德也是另一名MVP呼聲極高的球星，雖然他有缺席部分賽事，但他在有限的上場時間內表現極為出色，近期歸隊後堪稱場場都是宰制級演出，近3戰都繳出35分以上的成績，目前場均30分、11.1籃板，命中率也比生涯平均還高，加上76人目前戰績高居東區龍頭，對安比德爭取MVP也是一大加分。

安比德本季在場時，76人取得30勝8敗，勝率78.9%、位居聯盟最高，說明他一手左右了76人的好成績，安比德也信心滿滿提到，MVP就是囊中之物，目前只希望能保持健康，一路殺進更重要的季後賽，而隊友西蒙斯也替他背書，認為這位大個子本季值得MVP的肯定。

其餘也在MVP排行榜上的球星，包含以一己之力扛著獨行俠前進的唐西奇、二連莊的公鹿一哥字母哥、拓荒者的「小李」里拉德，以及可愛雷納德、大鬍子哈登、詹皇、柯瑞、爵士防守球星戈貝特。

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