快訊

丁怡銘回鍋行政院享高薪 「皇家傳承牛肉麵」說話了

40萬放7年變100萬！小資女「無腦操作」：要的是每年的現金股利

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／今日戰績表 杜蘭特早早退場籃網不敵熱火

聯合新聞網 / 整理
杜蘭特因腿部不適提早退場。 美聯社
杜蘭特因腿部不適提早退場。 美聯社

NBA今日戰績表

溜馬 117:129 老鷹

鵜鶘 112:122(OT) 尼克

籃網 107:109 熱火

拓荒者 101:109 黃蜂

火箭 114:110 魔術

雷霆 106:112 暴龍

國王 121:107 獨行俠

灰狼 105:124 快艇

NBA明日賽程

時間 客場 主場

07:00 騎士 vs. 活塞

07:30 公牛 vs. 塞爾蒂克

07:30 勇士 vs. 76人(緯來體育台)

08:00 馬刺 vs. 溜馬

08:00 火箭 vs. 熱火

08:00 雷霆 vs. 巫師

08:00 太陽 vs. 公鹿

09:00 灰熊 vs. 金塊

10:00 爵士 vs. 湖人(緯來體育台、愛爾達體育1台)

NBA戰績排行

體育 火箭

相關新聞

NBA／柯瑞連10場飆破30分 追平布萊恩老當益壯紀錄

前場對塞爾蒂克狂飆47分雖仍惜敗收場，柯瑞（Stephen Curry）瘋狂飆分秀再次證明自己近況奇佳，更一舉追平已故傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）老當益壯紀錄，連續10場至少得到30分。

NBA／近10戰奪9勝！5成命中率砍21記三分 快艇輕取灰狼

喬治（Paul George）近5戰得分都破30分，快艇今（19）日更迎回過去缺席4場的雷納德（Kawhi Leonard）歸隊，雙星合體下也以124比105輕鬆擒下灰狼，且近10戰奪9勝。 快

NBA／拋開新人王之爭情節 哈利伯頓盼與愛德華打臉質疑

由於黃蜂超級菜鳥小鮑爾（LaMelo Ball）腕傷動刀，讓他本季只打41場且回歸仍遙遙無期，本來看似他已先預約的新人王寶座無疑出現變化，而被視為最可能竄出的是國王哈利伯頓（Tyrese Halibu

NBA／樂於接受柏金斯指教 安吉讚泰托姆態度可嘉

前場搶走柯瑞（Stephen Curry）狂飆47分風采，泰托姆（Jayson Tatum）回敬44分，率塞爾蒂克歷經延長戰勝勇士，他在綠衫軍最近6連勝中，場均能繳出32.7分，其中更包括對灰狼砍下生

NBA／戴維斯全面恢復場上訓練 佛蓋爾：本周有望回歸

湖人在雙星皆掛傷號下終要望見隧道盡頭的光亮，戴維斯（Anthony Davis）日前已經全面恢復場上訓練，教頭佛蓋爾（Frank Vogel）透露本周或許就有機會回歸。 佛蓋爾強調，20日對爵士

NBA／潛力新星有商業頭腦 投身選秀搶搭NFT錢潮

「NFT」意即不可替代代幣（Non-Fungible Token）近期掀起巨大旋風，在藝術圈或體育收藏品業界都產生驚人效應，NBA官方合作推出的「Top Shot」系列更是標價屢創新高，成為熱門投資標

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。