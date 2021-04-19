聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／今日戰績表 杜蘭特早早退場籃網不敵熱火
NBA今日戰績表
溜馬 117:129 老鷹
鵜鶘 112:122(OT) 尼克
籃網 107:109 熱火
拓荒者 101:109 黃蜂
雷霆 106:112 暴龍
國王 121:107 獨行俠
灰狼 105:124 快艇
NBA明日賽程
時間 客場 主場
07:00 騎士 vs. 活塞
07:30 公牛 vs. 塞爾蒂克
07:30 勇士 vs. 76人(緯來體育台)
08:00 馬刺 vs. 溜馬
08:00 火箭 vs. 熱火
08:00 雷霆 vs. 巫師
08:00 太陽 vs. 公鹿
09:00 灰熊 vs. 金塊
10:00 爵士 vs. 湖人(緯來體育台、愛爾達體育1台)
NBA戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言