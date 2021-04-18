快訊

藍啟動公投宣講 費鴻泰爆：民進黨定調828前不進口萊豬

多數人都缺乏維生素D？ 權威期刊《JAMA》揭真相

NBA／傳拉文拒絕與公牛續約 2022將成非受限自由球員

聯合新聞網 / 綜合報導
公牛隊明星後衛拉文（Zach LaVine）（左）。 美聯社
公牛隊明星後衛拉文（Zach LaVine）（左）。 美聯社

公牛隊明星後衛拉文（Zach LaVine）近期因觸發聯盟健康與安全協議必須停賽10-14天，今（18日）又傳出他拒絕與公牛提前續約，想要在2022年投身自由市場。

拉文本季繳出爆發性成績，場均27.5分5.1助攻5.1籃板，首度入選明星賽不是沒有原因，這也讓母隊公牛希望提前用合約將他留下，若雙方達成續約共識，他將可獲得最高4年1億483.2萬的合約。

據《Bleacher Report》記者布萊克力（Sherrod Blakely）透露，以現今的NBA薪資環境，這樣的合約對一位26歲全明星來說實在太少，他預估拉文將會投身自由市場，尋求一份頂薪合約。

公牛在交易大限前補進魔術隊中鋒佛西維奇（Nikola Vucevic）後，預計將與拉文組成一內一外的明星連線，不料戰績卻不如預期，近十場4勝6敗不到五成勝率，目前仍以23勝33敗名列東區第10。

薪資

相關新聞

NBA／傳拉文拒絕與公牛續約 2022將成非受限自由球員

公牛隊明星後衛拉文（Zach LaVine）近期因觸發聯盟健康與安全協議必須停賽10-14天，今（18日）又傳出他拒絕與公牛提前續約，想要在2022年投身自由市場。

NBA／佛西維奇關鍵時刻發威 公牛撞翻騎士樂止5連敗

補進佛西維奇（Nikola Vucevic）後戰績不如預期，公牛保加賽資格又遇艱難挑戰，拉文（Zach LaVine）因防疫規範得缺賽好幾場，今天（18號）面對騎士歷經一番苦鬥，靠佛西維奇發揮球星價值，終以106比96中止5連敗。

NBA／衛少本季25度獲大三元 比爾加碼37分助隊輕取活塞

過去一度連6場都繳出大三元瘋狂數據，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）前場很可惜只差1助攻就得以延續，而今天（18號）對活塞再展全能身手，他再獲大三元，搭配比爾（Bradley Beal）飆37分，終場就以121比100輕取對手。

NBA／佐蒙德27分領軍湖人 延長力克殘陣西區龍頭爵士

米契爾（Donovan Mitchell）前役踝傷退場，加上戈貝爾（Rudy Gobert）與康利（Mike Conley）都輪休，爵士今天（18號）與少雙星的湖人相比，人手捉襟見肘程度過猶不及，最終歷經延長也以115比127不敵對手，西區龍頭之位告急。

NBA／月底作客巫師無緣會拜登 湖人續訪白宮傳統再等等

美國前總統川普（Donald Trump）上任後，NBA冠軍隊伍就不曾再循慣例拜訪白宮，而當拜登（Joe Biden）接任後一度有消息指出2020年總冠軍湖人有望重啟傳統，不過《ESPN》最新報導指出，此事應該已經宣告破局。

NBA／入選全明星到簽10日短約 卡森斯隕落速度史上之最

長人卡森斯（DeMarcus Cousins）日前獲留用，與快艇簽下第2張10日短約繼續雙方間合作關係，不過根據《HoopsHype》統計，他從原本全明星地位卻因傷病無情侵襲，導致到只能暫領幾乎是最無保證的10日短約，隕落速度是史上最快。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。