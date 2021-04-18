NBA／傳拉文拒絕與公牛續約 2022將成非受限自由球員

公牛隊明星後衛拉文（Zach LaVine）近期因觸發聯盟健康與安全協議必須停賽10-14天，今（18日）又傳出他拒絕與公牛提前續約，想要在2022年投身自由市場。

拉文本季繳出爆發性成績，場均27.5分5.1助攻5.1籃板，首度入選明星賽不是沒有原因，這也讓母隊公牛希望提前用合約將他留下，若雙方達成續約共識，他將可獲得最高4年1億483.2萬的合約。

據《Bleacher Report》記者布萊克力（Sherrod Blakely）透露，以現今的NBA薪資環境，這樣的合約對一位26歲全明星來說實在太少，他預估拉文將會投身自由市場，尋求一份頂薪合約。

公牛在交易大限前補進魔術隊中鋒佛西維奇（Nikola Vucevic）後，預計將與拉文組成一內一外的明星連線，不料戰績卻不如預期，近十場4勝6敗不到五成勝率，目前仍以23勝33敗名列東區第10。