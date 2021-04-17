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NBA／今日戰績表 佛西維奇加入後公牛12戰只贏3場

聯合新聞網 / 整理
佛西維奇加入公牛後沒成為福星，不但近12場輸了3場，拉文還因違反健康安全協議得缺席10~14天。 美聯社
佛西維奇加入公牛後沒成為福星，不但近12場輸了3場，拉文還因違反健康安全協議得缺席10~14天。 美聯社

NBA今日戰績表

溜馬 111:119 爵士

雷霆 104:110 活塞

快艇 103:106 76人

鵜鶘 115:117(OT) 巫師

黃蜂 115:130 籃網

魔術 102:113 暴龍

灰熊 126:115 公牛

金塊 128:99 火箭

熱火 111:119 灰狼

拓荒者 107:106 馬刺

尼克 117:109 獨行俠

NBA明日賽程

時間 客場 主場

04:30 爵士 vs. 湖人(緯來體育台D-Live)

08:00 騎士 vs. 公牛

08:00 活塞 vs. 巫師

08:30 勇士 vs. 塞爾蒂克(緯來體育台、愛爾達體育1台)

09:00 灰熊 vs. 公鹿

10:00 馬刺 vs. 太陽

NBA戰績排行

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