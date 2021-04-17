NBA／今日戰績表 佛西維奇加入後公牛12戰只贏3場
NBA今日戰績表
溜馬 111:119 爵士
雷霆 104:110 活塞
快艇 103:106 76人
鵜鶘 115:117(OT) 巫師
黃蜂 115:130 籃網
魔術 102:113 暴龍
灰熊 126:115 公牛
金塊 128:99 火箭
熱火 111:119 灰狼
拓荒者 107:106 馬刺
尼克 117:109 獨行俠
NBA明日賽程
時間 客場 主場
04:30 爵士 vs. 湖人(緯來體育台D-Live)
08:00 騎士 vs. 公牛
08:00 活塞 vs. 巫師
08:30 勇士 vs. 塞爾蒂克(緯來體育台、愛爾達體育1台)
09:00 灰熊 vs. 公鹿
10:00 馬刺 vs. 太陽
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