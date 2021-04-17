NBA／今日戰績表 佛西維奇加入後公牛12戰只贏3場

拓荒者本季戰績目前暫居西區第6，在傷病纏繞的情況下，波特蘭能有這樣的成績實屬不易。在有著明顯劣勢的情況下，拓荒者還能繼續在荒野西區存活的關鍵還是來自於進攻。 本季拓荒者在攻防兩端呈現完全不同風貌

2021-04-17 10:40