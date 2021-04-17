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NBA／哈登復原狀況良好 歸期仍未定

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
籃網總管馬克思表示哈登(右)復原狀況良好，不過至少還需要1到2次團隊練習，才會回到賽場。 美聯社
籃網總管馬克思表示哈登(右)復原狀況良好，不過至少還需要1到2次團隊練習，才會回到賽場。 美聯社

籃網隊球星「大鬍子哈登（James Harden）10天前被診斷出右腳拉傷，籃網總管馬克思（Sean Marks）表示哈登復原狀況良好，不過至少還需要1到2次團隊練習，才會回到賽場。

「希望如果一切順利，他可以和隊友會合。」馬克思提到，哈登目前都有達到階段性目標，球團也會繼續幫助「大鬍子」，希望離復出日程不用太久。

籃網教頭奈許（Steve Nash）提到，球隊昨天是休息日，不過哈登有到訓練場館動一動，「和哈登聊，還有和哈登在球場一起練習的人聊，都能知道他在進步，所以他正在正確軌道，希望他的回歸不用等太久。」

籃網先前的聲明指出，哈登診斷結果出爐後的10天會再評估，奈許透露，哈登今天本來還想上場，但有些數據還需要運科輔助，最終球團還是覺得安全為上，以哈登健康為主。

哈登本季場均有25.2分、8籃板和10.9助攻，是年度MVP討論人選之一。

哈登 籃網 大鬍子

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