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NBA／安比德連3場飆破35分 76人艾佛森後第一人

中央社 / 洛杉磯16日綜合外電報導
安比德今天獨得36分，成為自2006年來首名連3場轟下逾35分的76人球員。 美聯社
安比德今天獨得36分，成為自2006年來首名連3場轟下逾35分的76人球員。 美聯社

費城76人中鋒安比德（Joel Embiid）手感發燙，今天獨得36分，成為自2006年來首名連3場轟下逾35分的76人球員，並率隊以106比103贏球，中斷洛杉磯快艇7連勝。

法新社報導，來自喀麥隆的安比德兩週前克服左膝骨挫傷，回到先發陣容，今天砍下36分、14籃板，持續為東區龍頭76人增添進攻火力。

近6場比賽，安比德平均每場砍下超過30分、拉下至少9個籃板，14日更飆出39分與13籃板的最佳表現，率隊扯破布魯克林籃網。

不過，安比德在近3場比賽才正式散發光芒。上一名連續3場飆破35分的76人球員是2006年的「戰神」艾佛森（Allen Iverson）。

柯爾克瑪茲（Furkan Korkmaz）為76人挹注18分，3分球12投5中。西蒙斯（Ben Simmons）貢獻12分、9籃板與6助攻。格林（Danny Green）有11分與7籃板進帳。

快艇明星前鋒喬治（Paul George）砍下37分、9籃板與6助攻，這是他連續第5場得分破30分。派特森（Patrick Patterson）替補上場貢獻18分。

76人 快艇 艾佛森

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