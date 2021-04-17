NBA／籃網補強不限任何位置 林書豪有機會重返老東家

亟欲補強陣容誓言奪冠的籃網，在大前鋒艾德里奇（LaMarcus Aldridge）宣布退休後禁區戰力下滑，不過籃網總管馬克思（Sean Marks）強調，球隊正積極尋求補強人選，但目標並不限於禁區球員，而對於後衛傷兵滿營的籃網，外界也將欲重返聯盟的林書豪與老東家連結在一起。

艾德里奇在無預警宣布退休後，對籃網禁區造成嚴重影響，但相較於內線陣容，籃網後衛近期遇上一波可怕傷兵潮，除了季初因右膝十字韌帶撕裂而報銷的丁威迪（Spencer Dinwiddie）外，本季平均能攻下25.2分的哈登(James Harden)、替補後衛切奧扎(Chris Chiozza)分別因傷高掛免戰牌，導致後場戰力嚴重吃緊。

林書豪先前在G聯盟出賽，平均攻下19.8分6.4助攻，但至今仍沒有球隊有意找上他，但近日在籃網後衛人手不足，加上曾與主將之一的哈登有過不錯的合作經驗，也讓外界高度期待林書豪能夠重返老東家。

馬克思透露，球團在決定補強鋒線及後衛上陷入抉擇，在自由球員中很難簽下取代艾德里奇的技術型長人，只能透過三巨頭的化學效應，來找出球隊輪替中最適合的人選，也未必是補強鋒線，一切要等到哈登回歸後再考慮。