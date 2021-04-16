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台灣第一人 呂忠翰無氧攀登全球第10高峰

中央社 / 台北16日電
張元植、呂忠翰。 擷圖自K2 Project 張元植X呂忠翰八千計畫臉書粉絲團
張元植、呂忠翰。 擷圖自K2 Project 張元植X呂忠翰八千計畫臉書粉絲團

台灣登山家呂忠翰今天以無氧方式成功攀上海拔8091公尺的世界第10高峰安娜普納峰，成為台灣登山界第一人，行政院長蘇貞昌第一時間也獻上祝賀。

呂忠翰曾有多次以無氧方式攀登攻頂海拔8000公尺以上高峰，他在2013年以無氧方式完攀海拔8035公尺、全球第13高峰加舒爾布魯木二峰G2。

根據臉書K2 Project 張元植X呂忠翰八千計畫粉絲專頁指出，呂忠翰4月2日就已抵達海拔5600公尺的第2營，由於山上低溫且氣候詭譎多變，呂忠翰與攀登團隊歷經千辛萬苦，直到台灣時間今天清晨2時，開始從海拔6900公尺第4營進行第2波的登頂嘗試。

台灣時間中午呂忠翰的GPS定位已顯示在山頂，不過台灣友人一直無法和攀登團隊取得聯繫，直到傍晚才和攀登公司聯絡上，確定呂忠翰已在尼泊爾當地時間13時53分成功登頂。

K2 Project 張元植X呂忠翰八千計畫粉專公布好消息後，不少山友紛紛獻上祝福，希望返程下山能一路平安，就連行政院長蘇貞昌也來留言：「恭喜，平安下山。」也讓不少網友驚喜。

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