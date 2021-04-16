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NBA／泰托姆染疫後數據下跌 曝賽前還得用吸入器

聯合新聞網 / 綜合報導
泰托姆自曝賽前仍要透過吸入器擴張肺部，才能順利打完整場比賽。 美聯社。
泰托姆自曝賽前仍要透過吸入器擴張肺部，才能順利打完整場比賽。 美聯社。

賽爾蒂克明星前鋒泰托姆（Jayson Tatum）曾經感染新冠病毒，復出後狀況不甚穩定，甚至兩度繳出單場不到雙位數得分，直到明星賽後泰托姆才逐漸找回過往身手，甚至寫下隊史最年輕轟下50分球員紀錄，不過根據綠衫軍隨隊記者韋斯特霍姆(Tom Westerholm)透露，直到今日，泰托姆賽前仍要透過吸入器擴張肺部，才能順利打完整場比賽。

好不容易從新冠病毒中恢復，但復出後表現不穩定，雖然帳面上仍有24分7籃板4.8助攻的輸出，但投籃命中率卻跌落至4成19，三分線外也僅有3成29的低命中率，與確診前的26.8分7.1籃板3.8助攻，及投籃、三分命中率分別為4成74、4成38有些落差，不免讓人懷疑染疫後的泰托姆是否無法重拾過往頂尖身手。

根據韋斯特霍姆報導，泰托姆日前透露自己仍會出現新冠病毒後遺症，每場比賽仍要透過吸入器來擴張肺部，如今泰托姆也表示，自己已經比一個月前感覺好上許多，而明星賽後的泰托姆甩開眾人質疑，將數據提升至26.7分7.1籃板3.9助攻，投籃命中率也有顯著上升，也率領綠衫軍近8戰豪取7勝，鞏固東區前6位置。

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