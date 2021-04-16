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NBA／歐登曾找布萊恩解決債務 卻成兩人最後對話

聯合新聞網 / 綜合報導
歐登(左)與布萊恩(右)感情深厚。 美聯社
歐登(左)與布萊恩(右)感情深厚。 美聯社

曾經奪下最佳第6人歐登(Lamar Odom)，在球員生涯末期頹靡不振，吃喝挑賭樣樣精通，也讓他至今仍揹下一屁股債，而今(16)日歐登上節目透露，自己在窮困潦倒之際曾經撥打給布萊恩（Kobe Bryant），找他幫忙解決債務問題，但沒想到卻成了兩人最後一通電話。

歐登在一檔播客節目中透露，自己因好賭累積許多債務，並在去年1月找上布萊恩協助解決，「我一直都在賭博，累積了許多債務，如果你正處於一個糟糕情況下，布萊恩是你第一個會想撥打電話的人，我鼓起勇氣並把自尊放一旁，我撥了電話。」

歐登回憶，雖然遭到布萊恩大力斥責，但這位湖人隊史最偉大球星還是義不容辭幫忙，「他給我的感覺像是『兄弟，給我那些人的號碼吧，我們會解決的』。」，而歐登也透露，這是他和布萊恩的最後一次對話，不久後便傳出布萊恩逝世噩耗。

布萊恩逝世消息一出，歐登也在個人IG緬懷這位好戰友，透露一直以來都將布萊恩視為人生導師，「我都是渾渾噩噩地過人生，是他拉了我一把。我曾經因吸毒而昏迷命危，當時我寧願讓上帝先帶走我，而不是布萊恩。」

債務 賭博 吸毒

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