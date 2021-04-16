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NBA／艾德里奇先天心臟有缺陷 生涯2萬分差一步成遺憾

中央社 / 台北16日電
早在15年前，艾德里奇就被檢查出有心律不整的毛病，他沒有選擇妥協，在球場打出傳奇表現的同時，還得小心翼翼呵護自己的身體，但他知道，現在到了他該離開的時候。 路透社
早在15年前，艾德里奇就被檢查出有心律不整的毛病，他沒有選擇妥協，在球場打出傳奇表現的同時，還得小心翼翼呵護自己的身體，但他知道，現在到了他該離開的時候。 路透社

早在15年前，艾德里奇就被檢查出有心律不整的毛病，他沒有選擇妥協，在球場打出傳奇表現的同時，還得小心翼翼呵護自己的身體，但他知道，現在到了他該離開的時候。

7度入選明星賽的布魯克林籃網明星大前鋒艾德里奇（LaMarcus Aldridge），透過推特宣布退休，原因是他上一場出賽就是在嚴重心律不整情況下出賽，且賽後問題變得更嚴重，在考量自己的健康與家人情況下，他決定放棄生涯距離冠軍最近的一次。

事實上，早在2006-07菜鳥賽季，艾德里奇就被診斷出患有沃爾夫-巴金森-懷特氏症候群（Wolff-Parkinson-White syndrome），這是一種會引發心律不整的疾病，病發時會出現心悸、頭暈、胸痛，嚴重時甚至會昏倒，也因此他在新秀年被限制僅能出賽63場。

即便先天心臟就有缺陷，但阿德雷奇從未退卻，根據Sportsnet統計，聯盟史上僅有14人，生涯累積可得到超過1萬9000分、另有8000籃板、2000助攻與1000個阻攻以上的球員，艾德里奇就是其中之一，不過艾德里奇生涯總得分1萬9951分，差49分就可以達到幾乎篤定進名人堂的2萬分大關，也成為他的遺憾。

此外，艾德里奇效力波特蘭拓荒者期間，生涯累積得分達1萬2562分高居隊史第3，籃板總數5434個則是隊史第一。

艾德里奇在2006年首輪第2順位被芝加哥公牛相中，隨即被交易至拓荒者，第2年他就站穩先發腳步，成為聯盟裡最棒的大前鋒之一，主要就是他擁有出色的投籃能力。

現年35歲的艾德里奇生涯共出賽1029場比賽，場均為19.4分與8.2籃板，讓他具備籃球名人堂候選資格，而他更2度入選NBA的年度第2隊，3次入選年度第3隊。

在退休聲明裡，艾德里奇感謝拓荒者，願意給他這個來自德州的瘦小孩子機會，也感恩馬刺讓他加入這個大家庭，最後更謝謝籃網，為了他而成全他（退休）。

艾德里奇強調，世事總有盡頭，「正因你永遠不知道那一天何時到來，所以你只能去享受每一天。」他要離開的消息或許對球迷而言來得太過突然，但他並不眷戀，因為一直以來，他都盡情品嚐與享受有籃球的每一天。

拓荒者 籃網

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