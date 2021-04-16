聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／布萊恩入主籃球名人堂儀式 喬丹將擔任引薦人
美國籃球名人堂今天宣布，已故NBA傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）的名人堂入主儀式，將由「籃球之神」喬丹（MichaelJordan）擔任引薦人。
美國籃球名人堂（Naismith Memorial Basketball Hall of Fame）將於5月15日，舉行2020年籃球名人堂入主儀式。這場儀式原定去年舉行，但因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延至今年。
布萊恩曾於2017年選擇喬丹或NBA洛杉磯湖人前教練「禪師」傑克森（Phil Jackson），擔任他的名人堂入主儀式引薦人。
布萊恩去年1月26日因直升機墜毀過世，享年41歲。他生前18度當選明星球員、5度拿下NBA冠軍、兩度榮登得分王、12度入選年度防守球隊，
他曾贏得2007-08年球季例行賽MVP殊榮。他生涯總共得到3萬3643分，史上排名第4。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言