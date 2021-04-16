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NBA／布萊恩入主籃球名人堂儀式 喬丹將擔任引薦人

中央社 / 麻州春田市15日綜合外電報導
NBA傳奇球星「小飛俠」布萊恩去年1月26日因直升機墜毀過世。（路透資料照片）
NBA傳奇球星「小飛俠」布萊恩去年1月26日因直升機墜毀過世。（路透資料照片）

美國籃球名人堂今天宣布，已故NBA傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）的名人堂入主儀式，將由「籃球之神」喬丹（MichaelJordan）擔任引薦人。

美國籃球名人堂（Naismith Memorial Basketball Hall of Fame）將於5月15日，舉行2020年籃球名人堂入主儀式。這場儀式原定去年舉行，但因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延至今年。

布萊恩曾於2017年選擇喬丹或NBA洛杉磯湖人前教練「禪師」傑克森（Phil Jackson），擔任他的名人堂入主儀式引薦人。

布萊恩去年1月26日因直升機墜毀過世，享年41歲。他生前18度當選明星球員、5度拿下NBA冠軍、兩度榮登得分王、12度入選年度防守球隊，

他曾贏得2007-08年球季例行賽MVP殊榮。他生涯總共得到3萬3643分，史上排名第4。

名人堂 布萊恩 NBA

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