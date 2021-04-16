聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／籃網球星阿德雷奇心律不整 宣布結束15年生涯

中央社 / 紐約15日綜合外電報導
籃網隊阿德雷奇（LaMarcus Aldridge）宣布退休，理由是本身有心律不整的現象。 美聯社
籃網隊阿德雷奇（LaMarcus Aldridge）宣布退休，理由是本身有心律不整的現象。 美聯社

NBA打滾15年的布魯克林籃網隊大前鋒阿德雷奇（LaMarcus Aldridge）今天透過推特宣布退休，理由是本身有心律不整的現象。

阿德雷奇在推特表示：「我的上一場比賽是帶著心律不整上場的。夜裡我的狀況更加嚴重，這讓我很擔心。隔天一早我跟球隊報告我的狀況，他們馬上安排我去醫院做檢查。」

「雖然我現在狀況好轉了，但那晚的經歷是我一生中最可怕的事。也由於如此，我做出從NBA退休的艱難決定。15年來，我一直把籃球擺在第一位，現在該是優先重視健康和家庭的時候了。」

阿德雷奇3月28日遭聖安東尼奧馬刺買斷合約後加盟籃網，至今出賽5場，他的最後一場比賽是4月10日以101比126敗給洛杉磯湖人隊之役。當天他先發上場，出賽22分鐘得到12分、3籃板及2助攻。

籃網原本已有厄文（Kyrie Irving）、杜蘭特（Kevin Durant）、哈登（James Harden）、葛里芬（Blake Griffin）、喬丹（DeAndre Jordan）等球星，阿德雷奇也來「抱團」後，籃網陣容形成「六星連線」，爭冠氣勢旺盛。

阿德雷奇現年35歲，NBA生涯前9季效力波特蘭拓荒者，接下來轉至馬刺，本季他在馬刺21場比賽平均上場25.9分鐘，攻下13.7分和4.5籃板，籃板數創生涯新低，得分和上場時間則是新秀賽季以來最少。

阿德雷奇生涯15個賽季有7度當選明星球員，5次入選年度最佳球隊，總共出賽1029場，平均每場上場34.2分鐘，場均19.4分、8.3籃板、2助攻與1阻攻，投籃命中率49.1%，罰球命中率81.1%。

籃網 馬刺 NBA

延伸閱讀

NBA／「矮湯」湯瑪斯再次失業 無緣以轉向合約續留鵜鶘

NBA／「宇宙網」僅厄文出賽 安比德39分率76人重回龍頭

NBA／杜蘭特高效率拿31分 籃網痛擊灰狼30分

怒批厄文請假行為 名嘴：你需要多少個人時間？

相關新聞

NBA／籃網球星阿德雷奇心律不整 宣布結束15年生涯

在NBA打滾15年的布魯克林籃網隊大前鋒阿德雷奇（LaMarcus Aldridge）今天透過推特宣布退休，理由是本身有...

NBA／布萊恩入主籃球名人堂儀式 喬丹將擔任引薦人

美國籃球名人堂今天宣布，已故NBA傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）的名人堂入主儀式，將由「籃球之神」喬丹（Mic...

NBA／柯瑞單場11顆三分球 放話贏K湯

前一場比賽才剛投進10顆三分球拿下53分的勇士隊「咖哩小子」柯瑞，在昨天與雷霆隊之戰再度火力全開，單場命中11顆三分球拿...

NBA／「矮湯」湯瑪斯再次失業 無緣以轉向合約續留鵜鶘

據《ESPN》記者羅培茲（Andrew Lopez）指出，鵜鶘決定不與上個禮拜才加盟的「矮湯」湯瑪斯（Isaiah Thomas）續約，也導致他得再次面臨失業。 31歲的湯瑪斯在月初披上鵜鶘隊球

NBA／挑戰單場14顆三分球紀錄 柯瑞：拭目以待吧

柯瑞（Stephen Curry）今天只打了三節比賽就轟進11記三分球，攻下42分，儘管有機會挑戰單場14顆三分球的聯盟紀錄，但在球隊大幅領先的情況下，第四節完全沒有上場。 柯瑞賽後表示，自己想

NBA／上演奇蹟絕殺三分 唐西奇：我連籃框都沒看

「我也不知道，那一球居然進了，我自己都感到驚訝不已。我不知道該說些什麼。」唐西奇（Luka Doncic）賽後難掩興奮。 上半場表現低迷的唐西奇在比賽後段找回準星，下半場轟進25分，並且在第四節

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。