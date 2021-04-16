效益更勝板凳暴徒威廉斯 豆總朗多成快艇奪冠密碼

沒有雷納德+喬治兩大鎮隊球星，快艇客場100：98力克活塞，拿下七連勝，從老鷹被交易到快艇「豆總」朗多出賽六場快艇全勝。豆總發揮也沒有多好，六戰場均出賽18分鐘，貢獻6.6分、4.8助攻，投籃命中率4成4，三分球命中率4成1。朗多效力老鷹時期場均出賽15分鐘，每場摘下3.9分、3.5助攻，投籃命中率4成，三分球命中率3成9有微幅成長。

美國球評和媒體一致期待朗多能成為快艇奪冠密碼。朗多上季在湖人指揮若定，季後賽打出百分百作用，幫助湖人成功奪冠，朗多是詹姆斯之外湖人最重要持球點、組織者和氣勢帶動源頭。台灣球迷更愛豆總，所以有支持豆總球迷都期待他的第二春，帶領快艇攻頂成功。

朗多(中)去年在季後賽15場比賽繳出8.3分、6.7助攻、1.4抄截的優異成績，要注意的是他的平均上場時間才約24分鐘，湖人能封王，他是有很大的貢獻。 歐新社資料照片

從朗多個人數據、快艇球隊組成需求和七連勝戰績來看，豆總的作用和能力逐漸在快艇發酵，儘管朗多的得分、投籃還不是很穩定，但比起快艇前超級替補威廉斯唯一也是最大球技功能得分，朗多的指揮、帶動和組織力確實更勝威廉斯，快艇角色球員和主力得到完美融合。

台灣豆總迷非常迷戀朗多，也給豆總最大肯定和期待。朗多過去六戰表現也無可挑剔，投籃在水準以上，個人數據比上半季在老鷹更出色，關鍵時刻帶動能力，取代雷納德和喬治領袖和控球角色，串連隊友火力提供必要關鍵進攻，朗多簡直讓快艇教練泰隆魯讚不絕口。

朗多(右)的得分能雖遠不如威廉斯，但是他的組織能力和高助攻頻率，已讓快艇煥然一新！ 美聯社

「朗多就像一部戰術百科全書，他擅於洞悉對手，了解隊友長處，節奏掌控清楚，為隊友創造空間，他是天生領袖…」泰隆魯把快艇球權和比賽節奏完全交給朗多，在喬治、雷納德同時輪休情況下，朗多帶隊能力和給隊友的幫助更加凸顯。

快艇用最佳第六人威廉斯交易換來朗多，快艇是否變得更強大、更完整、更沒有缺點？「朗多vs.威廉斯」比賽，或許我們可以看見更多更深。

威廉斯今年為快艇出賽42場，場均12.1分、3.4助攻，投籃命中率4成2，三分球命中率3成78。比得分，威廉斯更出色、更有爆發力，比創造空間能力，威廉斯的得分、單打、外線、突破同樣更勝朗多。

比改變比賽節奏，兩人各有特色，難分軒輊。威廉斯靠得分、一對一、突破，朗多靠組織、防守、大腦，兩人平分秋色。

比功能性，朗多可以搭雷納德或喬治其中一人，在快艇兩大球星都缺陣或沒有持球時，朗多能為快艇創造空間組合隊友，打出團隊合作。

朗多(左)能依據隊友出賽陣容的不同，即時調整打法與戰術，豐富的作戰經驗讓他成為NBA最頂尖的替補控衛。 美聯社

威廉斯生涯最大作用就是得分、攻擊、馬上改變比賽節奏。快艇季後賽會需要朗多組織、執行戰術，還是更需要威廉斯的得分、一對一、進攻，恐怕還需要實戰和對手試練。

最後要看快艇雙核雷納德和喬治的發揮，以及快艇第三號得分手莫里斯的作用，這三名都能獨立作戰和單打得分，一旦有人失常或失去手感，朗多可能無法取代，但威廉斯的進攻、得分、投籃可以帶來最大幫助。

快艇期待朗多為快艇帶來組織力和團隊，組合更多，最大解放喬治、雷納德，這樣的想法和理念沒錯。台灣球迷太愛豆總，美國球評也給豆總極高評價，朗多現在成為快艇最重要奪冠密碼。

NBA季後賽防守和對位，很多球隊和球員都沒辦法或更難輕鬆得分，究竟是朗多的組織和智商更適合快艇，還是威廉斯的得分、攻擊、單打更能幫助快艇奪冠，有待時間證明！