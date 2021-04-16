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NBA／今日戰績表 布朗攻下40分率塞爾蒂克欺湖人

聯合新聞網 / 綜合報導
布朗(中)攻下40分，率綠衫軍欺湖人。 路透社
布朗(中)攻下40分，率綠衫軍欺湖人。 路透社

NBA今日戰績表

公鹿　120:109 老鷹

勇士 119:101 騎士

塞爾蒂克 121:113 湖人

國王 114:122 太陽

NBA明日賽程

時間 客場 主場

03:00 溜馬 vs. 爵士

07:00 雷霆 vs. 活塞

07:00 快艇 vs. 76人(Eleven Sports 1、愛爾達體育1台)

07:00 鵜鶘 vs. 巫師

07:30 黃蜂 vs. 籃網(緯來體育台)

07:30 魔術 vs. 暴龍

08:00 灰熊 vs. 公牛

08:00 金塊 vs. 火箭

08:00 熱火 vs. 灰狼

08:30 拓荒者 vs. 馬刺

09:30 尼克 vs. 獨行俠(緯來體育台、愛爾達體育1台)

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