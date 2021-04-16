NBA／今日戰績表 布朗攻下40分率塞爾蒂克欺湖人

生涯擁有驚人助攻失誤比的保羅（Chris Paul），今天面對國王拿到13分11助攻，沒有發生1次失誤，這是他最近4場比賽中第3度零失誤演出，而這4戰他累積40次助攻，僅僅1次失誤，助攻失誤比達到逆天的40比1。

2021-04-16 13:57