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NBA／「矮湯」湯瑪斯再次失業 無緣以轉向合約續留鵜鶘

聯合新聞網 / 綜合報導
鵜鶘決定不與上個禮拜才加盟的「矮湯」湯瑪斯（Isaiah Thomas）續約，也導致他得再次面臨失業。 美聯社
鵜鶘決定不與上個禮拜才加盟的「矮湯」湯瑪斯（Isaiah Thomas）續約，也導致他得再次面臨失業。 美聯社

據《ESPN》記者羅培茲（Andrew Lopez）指出，鵜鶘決定不與上個禮拜才加盟的「矮湯」湯瑪斯（Isaiah Thomas）續約，也導致他得再次面臨失業

31歲的湯瑪斯在月初披上鵜鶘隊球衣重返NBA戰場，他當時表示：「我好像又成了一位新秀菜鳥。」當時他與球隊簽下10天短約，共出賽3場比賽，雖然場均7.7分和1.7助攻以替補球員來說堪用，但其投籃命中率僅33.3%、三分球命中率也只有25%。

此外，175公分的湯瑪斯是顯而易見的防守黑洞，過去鵜鶘是因為送出老將瑞迪克（JJ Redick），替補席上的哈特（Josh Hart）、亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）與路易斯（Kira Lewis Jr.）都面臨傷勢麻煩，人手不足才以10天短約將其簽下，而今再次失業的湯瑪斯進攻也不如以往，NBA生涯就此告終也不無可能。

失業 黑洞

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