快訊

太魯閣號事故背後：過來人談工地「六大狀況」讓問題難防

83歲退休教授徵婚 求22至40歲氣質女子給月薪千萬美元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／不想打卡下班！ 柯瑞欲上場被教頭抱回板凳

聯合新聞網 / 綜合報導
柯瑞延續火燙手感又投進11顆三分狂飆42分，有趣的是第三節末時他還想起身上場，被教練柯爾（Steve Kerr）給抱回板凳。 美聯社
柯瑞延續火燙手感又投進11顆三分狂飆42分，有趣的是第三節末時他還想起身上場，被教練柯爾（Steve Kerr）給抱回板凳。 美聯社

柯瑞（Stephen Curry）今天（15日）對雷霆上場29分鐘，，延續前一場53分的手感，前三節還沒打完就轟進11記三分球，狂飆42分8助攻6籃板，賽中還有段小插曲，第三節末時柯瑞還想起身上場，被教練柯爾（Steve Kerr）給抱回板凳。

第三節剩餘26.2秒，此時的柯瑞已經刷滿42分，然而殺紅眼的他還不想打卡下班，正準備丟下毛巾踏入場中時，被一旁的教練柯爾抱住並把他好好壓回板凳上。

柯爾在賽後解釋當時自己只是在跟柯瑞開玩笑：「我故意跟他說要他繼續上場（當時領先42分），但他沒搞懂，一股腦跑回場上，或許是因為手感實在太好了。」

勇士單在上半場就砍進13記三分球，攻下75分，取得21分領先優勢，進入第三節更是如入無人之境，在柯瑞單節25分的帶動下，勇士單節23投17中，包括三分球12投9中，一口氣灌進50分，讓雙方差距擴大到42分。

此外，柯瑞在全場出賽不到30分鐘內就轟進11記三分球，排名史上第3多，僅次於湯普森（Klay Thompson，26分鐘）的14顆和和馬歇爾（Donyell Marshall，28分鐘）的12顆。賽後也坦言一度有想挑戰隊友湯普森，把紀錄拿回來的念頭。

根據統計，這是柯瑞繼2016年之後再度連兩戰至少砍進10記三分球，在他之外，歷史上僅有哈登（James Harden）有過1次這樣的表現。而更可怕的是，柯瑞在第三節8投全中，其中包括6記三分球，單節豪取25分，這是他生涯第30次單節至少拿到20分。

相關新聞

找來瑞迪克助拳 獨行俠搶西區第六更有利

瑞迪克（J.J. Redick）在被交易到獨行俠之後，直到美國時間本週一才完成首秀。這場在達拉斯主場對上76人的比賽，主力長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）停賽休養，而瑞迪克上場1

NBA／不想打卡下班！ 柯瑞欲上場被教頭抱回板凳

柯瑞（Stephen Curry）今天（15日）對雷霆上場29分鐘，，延續前一場53分的手感，前三節還沒打完就轟進11記三分球，狂飆42分8助攻6籃板，賽中還有段小插曲，第三節末時柯瑞還想起身上場，被

NBA／近3戰平均轟進9.7顆三分球 柯瑞神準創多項紀錄

前一場轟進53分的柯瑞（Stephen Curry），火燙手感依舊無法擋，今天面對雷霆上場29分鐘，再度轟進11記三分球，狂飆42分8助攻6籃板，這是他連續8場比賽至少拿到30分，而且近3戰平均每場可

NBA／「宇宙網」僅厄文出賽 安比德39分率76人重回龍頭

籃網今天作客費城上演東區龍頭之爭，儘管因個人因素缺席比賽的厄文回歸，並攻下37分，不過在杜蘭特（Kevin Durant）、哈登（James Harden）、艾德里奇（LaMarcus Aldridg

NBA／約柯奇本季第15次大三元 金塊主場輕取熱火

帶著穆雷（Jamal Murray）賽季提前報銷的陰霾，主場迎戰熱火的金塊在約柯奇（Nikola Jokic）大三元帶領下，上半場取得兩位數領先優勢，第四節更一度贏到22分之多，終場以123比106輕

NBA／衛少連6戰大三元 比爾31分賞國王8連敗

巫師雙槍合體出擊，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）照例貢獻大三元，比爾（Bradley Beal）則是轟下31分，巫師挾著6人得分超過兩位數的火力，第四節一舉拉開比分，在客場以123

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。