NBA／不想打卡下班！ 柯瑞欲上場被教頭抱回板凳

柯瑞(Stephen Curry)今天(15日)對雷霆上場29分鐘,,延續前一場53分的手感,前三節還沒打完就轟進11記三分球,狂飆42分8助攻6籃板,賽中還有段小插曲,第三節末時柯瑞還想起身上場,被教練柯爾(Steve Kerr)給抱回板凳。

Kerr had to force Steph to sit on the bench 😂 pic.twitter.com/OtsuQuhG49