NBA／不想打卡下班！ 柯瑞欲上場被教頭抱回板凳

柯瑞（Stephen Curry）今天（15日）對雷霆上場29分鐘，，延續前一場53分的手感，前三節還沒打完就轟進11記三分球，狂飆42分8助攻6籃板，賽中還有段小插曲，第三節末時柯瑞還想起身上場，被教練柯爾（Steve Kerr）給抱回板凳。

Kerr had to force Steph to sit on the bench 😂 pic.twitter.com/OtsuQuhG49 — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) April 15, 2021

第三節剩餘26.2秒，此時的柯瑞已經刷滿42分，然而殺紅眼的他還不想打卡下班，正準備丟下毛巾踏入場中時，被一旁的教練柯爾抱住並把他好好壓回板凳上。

柯爾在賽後解釋當時自己只是在跟柯瑞開玩笑：「我故意跟他說要他繼續上場（當時領先42分），但他沒搞懂，一股腦跑回場上，或許是因為手感實在太好了。」

勇士單在上半場就砍進13記三分球，攻下75分，取得21分領先優勢，進入第三節更是如入無人之境，在柯瑞單節25分的帶動下，勇士單節23投17中，包括三分球12投9中，一口氣灌進50分，讓雙方差距擴大到42分。

此外，柯瑞在全場出賽不到30分鐘內就轟進11記三分球，排名史上第3多，僅次於湯普森（Klay Thompson，26分鐘）的14顆和和馬歇爾（Donyell Marshall，28分鐘）的12顆。賽後也坦言一度有想挑戰隊友湯普森，把紀錄拿回來的念頭。

根據統計，這是柯瑞繼2016年之後再度連兩戰至少砍進10記三分球，在他之外，歷史上僅有哈登（James Harden）有過1次這樣的表現。而更可怕的是，柯瑞在第三節8投全中，其中包括6記三分球，單節豪取25分，這是他生涯第30次單節至少拿到20分。