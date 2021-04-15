WSBL／取消保護名單引爭議 國泰反擊另3隊未準時報名

第16季WSBL將在20日點燃戰火，而參賽4支球隊在今天也齊聚一堂陣前叫囂，不過受到前一天領隊會議決議取消新人選秀建教合作保留名單影響，現場氣氛也略顯尷尬，其中代表國泰球團出席的教練鄭慧芸也直言，另外三隊為了抵制保留名單議題，未在9日的報名大限前繳交報名表，直到昨天決議後才繳交，希望準時完成報名的國泰能夠得到公平機會與答案。

WSBL新賽季將在20日於板橋體育館開打，不過受到東京奧運女籃3對3資格賽撞期影響，例行賽將從5循環縮減為4循環，賽季最晚在5月21日落幕；另外，在昨天的領隊會議上4隊也針對選秀建教合作保留名單進行表決，最終以3：1通過將在第17季選秀會取消建教合作保留名單。

而提出希望能保有2名保留名單遭否決的國泰女籃，在今天的記者會上也以其他三支球隊未在9日的報名期限前繳交報名表一事作出反擊，強調國泰是唯一一支準時完成報名的球隊，另外三隊卻直到昨天的領隊會議後才提交報名表，卻還能在今天出席記者會，讓身為球團代表的她無話可說，「我們一直都是照著程序走，球員也是照著規定走，這是我們一直以來的教育方式，希望我們這麼配合協會程序，可以得到公平機會與答案。」

鄭慧芸認為，另外三支球隊為了抵制保護名單議題，直到昨天決議後才願意繳交報名表，對於願意配合程序但永遠處在少數端的國泰來說並不公平，「我們也很尷尬，永遠按照規定走卻是被排擠的，反而讓我們變成被抵制的球隊。」

中華籃協秘書長李一中則解釋，國泰確實是唯一在9日的報名期限前完成報名的球隊，而另外三隊則是提出希望在保護名單議題決議後再繳交，「站在籃協立場我們還是希望以和為貴，讓聯賽能順利開打，國內女籃也能夠穩定且持續的發展，並從中找到平衡點。」

台元教練邱啟益則認為，在3月25日第一次開會討論保護名單時就已經是「3：1」的狀態，不過籃協希望各隊能回去與母公司再溝通，導致當下並沒有做出決議，「我們其他三隊是認為，沒有決議將可能導致賽事無法如期開打，因此希望能在這件事有決議後才繳交名單，甚至也不排除延期開打。」