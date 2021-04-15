找來瑞迪克助拳 獨行俠搶西區第六更有利

瑞迪克（J.J. Redick）在被交易到獨行俠之後，直到美國時間本週一才完成首秀。這場在達拉斯主場對上76人的比賽，主力長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）停賽休養，而瑞迪克上場14分鐘拿下4分的替補表現，實在是乏善可陳，最終球隊也吞下敗仗。然而，做為有經驗的老牌射手，瑞迪克的加入，確實有可能在剩下的例行賽之中發揮作用，幫助獨行俠搶進前六種子，好在首輪避開他們本季最大的兩個天敵：爵士和太陽。

不可否認，瑞迪克是老了（36歲），本季前半段在鵜鶘不只因傷躺了12場，也以三成六四創下生涯新低的三分命中率，完全沒打出他的身價（本季薪資1300萬）。被交易到達拉斯，對於想要重回東岸布魯克林老家附近的他來說，更是一場如同被鵜鶘總管背叛的意外插曲。從生理到心理的這些種種不利因素，都讓瑞迪克加入獨行俠之後的未來發展不被看好。不過，瑞迪克確實是獨行俠想要把排名往上再推一步的好選擇。

獨行俠的老闆庫班（Mark Cuban）曾表示，瑞迪克的外線和經驗，不只能提供球隊所需的外圍火力，也能夠指導隊上的年輕後衛成長。只是，瑞迪克的作用還不只如此。靠著瑞迪克靈活的空手走位，他將能幫助球隊拉開更多空間，尤其是讓主導進攻及分球的唐西奇（Luka Doncic）更有破壞力。

瑞迪克(中)擅長空手走位，也能自己跳投吸引對手包夾，或是製造犯規，這些都能幫助隊友們有更好的空檔出手。 美聯社

獨行俠會想在瑞迪克身上賭一把，也是因為他們在開季前把小柯瑞（Seth Curry）交易到了費城。在這場交易中，獨行俠換回的理查森（Josh Richardson）年紀更輕，身材更壯，防守也預期會更好，符合教練團想要加強防守的建軍方針。而理查森轉來之後，除了防守之外，也確實交出穩定的得分，本季目前的場均12.4分和上一季的小柯瑞一模一樣，理查森幾次關鍵的進球也讓球隊拿下勝利。

然而，著重在中距離出手的理查森實在算不上長程射手。少了小柯瑞的三分威脅，讓上季獨行俠原本華麗流暢的進攻頓時少了要角，一開季打得跌跌撞撞，讓他們花了很大的力氣才調整回來，但替補火力的威脅性依舊不足。球隊想要補上這個環節，於是搶在季中交易截止日前把瑞迪克納入陣中。

只是瑞迪克來到獨行俠之後，仍繼續掛傷了11場比賽，所以首戰就對上了他的前東家76人和前總教練瑞佛斯（Doc Rivers），也和小柯瑞同場交手。最終76人帶走了勝利，只是先發的小柯瑞比替補的瑞迪克多打了10分鐘，也只多拿了4分。雖然內容並不出色，但這第一場比賽的象徵意味濃厚，除了和前東家、前總教練對打，真正重要的，是讓人想起了當年瑞迪克在76人配合安比德（Joel Embiid）和西蒙斯（Ben Simmons），連續兩年闖進了季後賽第二輪。

瑞迪克(左)過去在快艇和76人時都發揮了穩定得分的本領，幫助球隊打進季後賽，並在季後賽做出貢獻。 歐新社資料照片

76人以雙星為主打的戰略邏輯就和獨行俠一樣，兩隊都擁有靈活出色的長人及強勢的高大後衛。雖然這一場比賽波爾辛吉斯沒上場，但也因此讓人期待瑞迪克調整個人狀態並完全融入球隊之後，獨行俠以完整陣容出賽時所能發揮出的戰力。若他能補上球隊在關鍵時刻需要的外線火力，就有可能幫助獨行俠擠進前六種子。

獨行俠本季多半卡在第七名，總是難以上攻前六名。無論唐西奇打得多出色，也不管波爾辛吉斯是否同場出擊，獨行俠就是沒辦法把排名再往上衝。若是最終仍是停留在第七名，對於獨行俠來說將是非常辛苦的狀況。

因為今年仍有附加賽的關係，例行賽結束之後的第七名球隊，要先和第八名加賽一場，勝隊將拿下第七種子。至於敗隊要保住第八種子的話，就必須贏得下一場比賽，擊敗第九名和第十名加賽之中的勝隊。照目前的排名來看，獨行俠要和灰熊先打一場，若是輸球，獨行俠就得在下一場附加賽之中擊敗馬刺或是勇士，才能以第八種子晉級季後賽。

在這種輸一場就出局的驟死賽當中，例行賽第七名球隊的風險最大。好不容易拚了一季才搶到這個位置，若是連輸兩場附加賽，結果就是被踢出季後賽行列。若是只輸一場，也得以第八種子去打西區首強。就算在附加賽勝出，成功保住第七種子，在季後賽正式開打之前，也已經因為這樣激烈的割喉戰而被削減了戰力。

而以獨行俠的狀況來說，本季對上爵士三戰輸掉兩場，接戰太陽更是三場全敗，在已交手的對手當中對戰成績最差，完全是兩大天敵，但對上快艇三戰卻是拿下兩勝。若是獨行俠經過附加賽之後保住第七種子，就得對上第二種子的太陽，那就十分不妙。若是落到第八種子去打爵士，情況也一樣險峻。最好的劇本就是直接以第六種子之姿去打快艇，這樣獨行俠更有機會晉級第二輪。所以在接下來的例行賽當中，全力搶上第六名將是獨行俠的頭號目標。

獨行俠在唐西奇(中)領軍之下，目前排名西區第七，只是這個名次在季後賽前要打附加賽，需要準備好充足的戰力來避免翻船，當然能往上衝是更好。 美聯社

在沒有了主場優勢的情況下，低種子球隊能多爭取一點優勢也好。如果能搶上第六種子，就能免去打附加賽的負擔，對於獨行俠來說，在首輪正式開打前能夠減少劣勢，也算是為自己爭取到多一點的相對優勢。

獨行俠在剩餘賽季要面對的球隊，除了各分區的前八名球隊之外，還有一堆想要搶進附加賽的球隊。前者和獨行俠一樣想著要保住排名，並且死命地要往上爬，後者則是在絕望之中爭搶最後的生存機會，兩者都不好打，一不小心就會落馬。雖然獨行俠在最後衝刺階段面對的競爭壓力不小，但有了瑞迪克的加入，確實有可能會幫助獨行俠重拾上一季的流暢進攻，藉此把排名往上推。

在此同時，西區的戰況似乎也出現了對獨行俠有利的訊號。原本因為交易而奪冠聲勢大漲的金塊，在補進前鋒葛登（Aaron Gordon ）之後，竟意外折損了核心主力後衛穆雷（Jamal Murray）。沒有人知道西區會不會又有其他重大傷情，瞬間改寫目前的戰局，然而金塊戰力下滑之後，獨行俠是更有機會卡進前六名。瑞迪克這筆交易究竟會不會發揮預期的關鍵作用，很快就會有答案。