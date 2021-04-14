NBA／唐西奇不認同季後附加賽新制 庫班反悔力挺

聯盟於去年宣布，今年賽季將沿用上季附加賽制度並加以修改，制定各分區戰績7到10名的球隊，爭奪最後兩席季後賽資格，對於在季後賽戰績尾段的獨行俠，也讓陣中球星唐西奇（Luka Doncic）在日前批評此賽制毫無道理可言，而今(14)日獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）也出面力挺子弟兵的言論。

本賽季東、西區戰績排名7到10位的球隊，必須參加季後賽的3戰2勝制的附加賽，取得最後兩個席位，讓唐西奇對聯盟作法感到相當困惑，「你打了72場比賽而進入季後賽，然後可能連續輸掉2場比賽被淘汰出局，我不明白這有什麼意義。」

獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）出面力挺子弟兵的言論。 美聯社。

對於唐西奇公開抨擊季後賽制度，庫班也相當支持子弟兵的論點，「這種作法非常糟糕，會讓賽程更加緊縮。根據以往賽制，球隊可以在戰績逐漸明朗後，選擇讓球員休息備戰，但現在每支球隊都要將每場比賽當成季後賽，只為了爭奪前6種子，正如唐西奇所說，沒有搶下前6種子的代價很大，所以球員將在更少的天數中打更多比賽，每場比賽上場更多時間。」

而諷刺的是，賽季前此季後賽制度，聯盟所有老闆都投下同意票，當然也包含庫班本人，但在旗下王牌球星唐西奇強力的反對下，庫班也只能順從子弟兵之意表示，「事後看來，這種做法是巨大的錯誤。」