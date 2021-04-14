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NBA／今日戰績表 杜蘭特領籃網大勝灰狼30分
NBA今日戰績表
籃網 127:97 灰狼
快艇 126:115 溜馬
老鷹 108:103 暴龍
湖人 101:93 黃蜂
雷霆 96:106 爵士
熱火 86:106 太陽
塞爾蒂克 116:115 拓荒者
NBA明日賽程
時間 客場 主場
04:30 公鹿 vs. 灰狼
07:00 籃網 vs. 76人(緯來體育台)
07:00 騎士 vs. 黃蜂
07:30 馬刺 vs. 暴龍
08:00 尼克 vs. 鵜鶘
08:00 魔術 vs. 公牛
08:00 快艇 vs. 活塞
09:00 溜馬 vs. 火箭
09:00 勇士 vs. 雷霆(Eleven Sports1)
09:30 獨行俠 vs. 灰熊
10:00 熱火 vs. 金塊(愛爾達體育1台)
10:00 巫師 vs. 國王
10:00 熱火 vs. 太陽(緯來體育台)
10:00 塞爾蒂克 vs. 拓荒者
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