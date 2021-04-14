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NBA／今日戰績表 杜蘭特領籃網大勝灰狼30分

聯合新聞網 / 整理
在KD領軍下，籃網對灰狼上半場就取得21分領先優勢，打到第四節更一度贏到45分之多，創下球隊本季最大領先分差。 美聯社
在KD領軍下，籃網對灰狼上半場就取得21分領先優勢，打到第四節更一度贏到45分之多，創下球隊本季最大領先分差。 美聯社

NBA今日戰績表

籃網　127:97 灰狼

快艇 126:115 溜馬

老鷹 108:103 暴龍

湖人 101:93 黃蜂

雷霆 96:106 爵士

熱火 86:106 太陽

塞爾蒂克 116:115 拓荒者

NBA明日賽程

時間 客場 主場

04:30 公鹿 vs. 灰狼

07:00 籃網 vs. 76人(緯來體育台)

07:00 騎士 vs. 黃蜂

07:30 馬刺 vs. 暴龍

08:00 尼克 vs. 鵜鶘

08:00 魔術 vs. 公牛

08:00 快艇 vs. 活塞

09:00 溜馬 vs. 火箭

09:00 勇士 vs. 雷霆(Eleven Sports1)

09:30 獨行俠 vs. 灰熊

10:00 熱火 vs. 金塊(愛爾達體育1台)

10:00 巫師 vs. 國王

10:00 熱火 vs. 太陽(緯來體育台)

10:00 塞爾蒂克 vs. 拓荒者

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