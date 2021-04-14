NBA／今日戰績表 杜蘭特領籃網大勝灰狼30分

後勁十足的鳳凰城太陽，今天主場面對熱火雖然布克（Devin Booker）和保羅（Chris Paul）狀態欠佳，兩人合計23投6中，總共只得到17分，但靠著板凳球員的強力發揮，最終仍是以106比86

2021-04-14 13:20