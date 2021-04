NBA／金塊穆雷報銷 球迷：林書豪的機會來了

丹佛金塊隊後衛穆雷(Jamal Murray)昨(13日)對陣勇士,一次起跳落地卻不慎扭傷左膝,經核磁共振(MRI)檢驗後,確定為十字韌帶撕裂,整季報銷,因此缺乏後場戰力的金塊,球迷開始在社群媒體上鼓譟,希望能簽下亞裔球星林書豪。

《The Athletic》記者查拉尼亞(Shams Charania)指出,核磁共振造影結果顯示穆雷為左膝前十字韌帶撕裂,雖球團官方說法是無限期缺賽,但根據此傷嚴重程度與查拉尼亞消息,他傷勢將導致賽季報銷,也讓欲重返西冠金塊受沉重打擊。

因傷退場的穆雷(Jamal Murray)。 美聯社

金塊本季戰績34勝20敗,名列西區第四,除了主將中鋒約柯奇(Nikola Jokic)繳出MVP等級表現,穆雷可說是陣中的第二把槍,本季出賽48場平均可拿下21.2分4.0籃板4.8助攻,在交易大限結束的現在,要填補後場戰力僅剩自由球員市場。

林書豪加盟發展G聯盟的聖塔克魯茲勇士後,場均能繳出19.8分6.4助攻,日前《紐約時報》記者史坦(Marc Stein)就曾提及,林書豪是G聯盟得分榜前11名中唯一還沒有NBA合約的球員,就連林書豪本人也轉推:「只需要一個機會 #已準備好。」

Just need an opportunity 💪🏼💪🏼 #beenready https://t.co/dlBfDFRI45