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NBA／金塊穆雷報銷 球迷：林書豪的機會來了

聯合新聞網 / 綜合報導
金塊傷了穆雷後，有球迷開始在社群媒體上鼓譟，希望能簽下亞裔球星林書豪。 擷圖自林書豪IG
金塊傷了穆雷後，有球迷開始在社群媒體上鼓譟，希望能簽下亞裔球星林書豪。 擷圖自林書豪IG

丹佛金塊隊後衛穆雷（Jamal Murray）昨（13日）對陣勇士，一次起跳落地卻不慎扭傷左膝，經核磁共振（MRI）檢驗後，確定為十字韌帶撕裂，整季報銷，因此缺乏後場戰力的金塊，球迷開始在社群媒體上鼓譟，希望能簽下亞裔球星林書豪

《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，核磁共振造影結果顯示穆雷為左膝前十字韌帶撕裂，雖球團官方說法是無限期缺賽，但根據此傷嚴重程度與查拉尼亞消息，他傷勢將導致賽季報銷，也讓欲重返西冠金塊受沉重打擊。

因傷退場的穆雷（Jamal Murray）。 美聯社
因傷退場的穆雷（Jamal Murray）。 美聯社

金塊本季戰績34勝20敗，名列西區第四，除了主將中鋒約柯奇（Nikola Jokic）繳出MVP等級表現，穆雷可說是陣中的第二把槍，本季出賽48場平均可拿下21.2分4.0籃板4.8助攻，在交易大限結束的現在，要填補後場戰力僅剩自由球員市場。

林書豪加盟發展G聯盟的聖塔克魯茲勇士後，場均能繳出19.8分6.4助攻，日前《紐約時報》記者史坦（Marc Stein）就曾提及，林書豪是G聯盟得分榜前11名中唯一還沒有NBA合約的球員，就連林書豪本人也轉推：「只需要一個機會 #已準備好。」

這也讓金塊球迷鼓譟，要求球團簽下林書豪彌補重要的後場戰力，「丹佛需要你」、「金塊後場缺人了」、「你其實比其他排行榜上的人更好。」等。

金塊 林書豪 穆雷

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