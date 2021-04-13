NBA／摒棄「抱團文化」 傳奇米勒：喬丹打給我也不去

聯盟近年興起「抱團文化」，成為這些球星奪冠的最佳途徑，「抱團」力量大的做法也引來外界抨擊，本季籃網「六星戰隊」便是一例，而在這忠誠為何物的時代，聯盟未來或許難再有如同里拉德（Damian Lillard）、柯瑞(Stephen Curry)等異類的球員。

生涯18個球季都在溜馬度過的「大嘴」米勒（Reggie Miller），也是摒棄抱團的代表人物，近日與《ESPN》記者弗里德爾（Nick Friedell）談論柯瑞時，也被問及若有其他超級球星試圖招募他時，將如何做出回應？

而米勒先是斬釘截鐵說出不會兩字，更直言，「如果喬丹(Michael Jordan)曾經打電話給我，試圖招募我去公牛，我會告訴他：『去你的』。」

米勒也說道，若球員生涯有天會出走溜馬，絕對是出自於對球團的感情而離開，「我從來沒有考慮過效力另一支隊伍，或是成為其他球團的補強對象，但有一天真的得離開溜馬，我會想回到家鄉效力湖人，與魔術強森(Magic Johnson)、史考特(Byron Scott)及庫柏（Michael Cooper）一起奮戰。」