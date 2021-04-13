NBA／怒批厄文請假行為 名嘴怒：你需要多少個人時間？

籃網球星厄文（Kyrie Irving）日前再向球隊告假，缺席今日客場面對灰狼的賽事，榮登聯盟「請假王」的殊榮，而厄文動不動就缺席比賽的行為，也遭知名名嘴史密斯（Stephen A. Smith）抨擊，「你到底需要多少個人時間？」

對於立志奪冠的籃網，厄文經常以各種理由缺席例行賽，球迷早已見怪不怪，而看在史密斯眼裡卻不是滋味，更是直言厄文性格上出現問題，「你去年賽季只為籃網打20場比賽，你沒有在奧蘭多園區裡打球，選擇退出，也曾經反對選手在泡泡中出賽，因為你希望人們更關注其他議題，結果你現在卻搞這齣？」

「我這麼說好了，你到底需要多少個人時間？你並不是每天都在打球，而且今年賽程也縮減為72場，我跟你說，團隊的化學效應及持續性，比任何事情都還要重要。」

籃網本季出賽53場，厄文僅出席其中38場，而今年1月曾因個人理由缺席比賽，隨後卻被抓包在公開場合替姊姊慶生，更因聯盟違反安全協議遭到隔離並罰款，3月則因家庭因素缺席3場比賽，但在厄文打打停停的狀況下，籃網戰績仍未受太大影響，以36勝17負僅落後東區龍頭76人半場勝差。