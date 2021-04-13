暴龍將帥失和 席亞康帶隊能力差只是老三的咖

2019年NBA總冠軍多倫多暴龍，不到兩年人事全非，恐怕連季後賽都打不進。暴龍2019年夏天走了前鋒雷納德、後衛格林，2020年夏天再失去大前鋒伊巴卡、中鋒小加索，2021年季中又發生主力前鋒席亞康跟教練諾斯失和爭吵，暴龍已經不再是兩年前那支充滿各種驚奇的神奇球隊。

暴龍今年季前失去小加索、伊巴卡兩大內線，儘管中生代後衛范弗利特、前鋒席亞康都成長為場均得分20+球星，但暴龍戰力不進反退。暴龍今年戰績狂跌，21勝33敗勝率3成89東區第11，還有機會拚東區前10，搶季後賽附加賽資格。

暴龍上季戰績53勝19敗勝率7成36，東區第二，就算失去第一球星雷納德(轉快艇)和格林(轉湖人)兩名先發，靠著出色團隊和一流防守，教練諾斯擅於挖掘角色球員潛能，用兵如神，暴龍還是打出七成以上勝率。

暴龍去年在雷納德和格林跳槽之後依然強猛，但本季少了小加索(左)和伊巴卡(右)就真的動搖到了骨本。 歐新社資料照片

少了小加索和伊巴卡，暴龍禁區防守和陣容組合馬上出現漏洞，暴龍今年籃板球排名第30(墊底)，進攻、防守效率值都掉到第13(中段班)，主力球員傷病不斷，羅瑞缺陣15場，席亞康缺席11場，范弗利特也傷停10場，三大核心球星一共缺陣36場。2019年奪冠班底連續失去四名先發主力和內線支撐，防守、團隊戰力下滑並不意外。

但暴龍現在最大傷害是教練帶不動球星，暴龍第一主力全隊得分王席亞康打不出「暴龍一哥」領導能力，暴龍精神領袖羅瑞老化+退化，2021年季外離隊已是必然。暴龍將帥失和，球隊文化崩潰，面臨重建，接下來多倫多即將面臨漫長冬天。

關於暴龍有幾個重要的觀察點：

1、諾斯仍是第一流教練

諾斯這兩年最厲害執教表現，一是防守，二是擅於挖掘角色球員，他的執教表現比起馬刺波波維奇、勇士柯爾毫不遜色。暴龍中生代席亞康、范弗利特、鮑威爾、布徹等五名主力都是在諾斯執教這兩年裡成長為獨當一面角色球員。

三線球員戴維斯、湯馬斯、佩恩都在諾斯用兵如神調度下，重新得到關注，否則這三名球員在任何一支球隊根本進不了輪換陣容。儘管今年暴龍戰績不如預期，甚至可能跌出季後賽，但諾斯還是把暴龍帶到聯盟中流。

暴龍總教練諾斯(右)擅長讓每位球員都能發揮所長，板凳練兵相當有一套。不過遇到席亞康這種狀況他也沒輒，只能開始重用新來的崔蘭特(左二)。 美聯社

2、席亞康只是老三的咖

2019年暴龍奪冠，當年是NBA三年級前鋒席亞康扮演暴龍奪冠X因子。席亞康場均16.9分、6.9籃板，投籃命中率5成5，三分球命中率3成7，他是暴龍雷納德、羅瑞之外第三號球星。

席亞康殺進殺出運動能力出色，裡裡外外經常形成錯位，他讓對手更難以針對，也幫助暴龍經常打進關鍵球，需要得分時席亞康也能進攻，防守可以創造優勢和反擊，他是暴龍奪冠第三號人物。

今年席亞康成為暴龍一哥兼得分王，他是戰術核心和持球比重最多球員，場均得分20.6分，但效率卻不如以往，投籃命中率4成5，三分球命中率僅2成8。席亞康整季表現起伏，帶隊方式相當自我，跟教練諾斯多次爭執，暴龍兩個最重要領袖失和，球隊文化必須重建。

席亞康(中)雖然是暴龍陣中得分王，但球隊只靠他殺進殺出成不了什麼氣候，暴龍也從張牙舞爪~哇~的那隻，變成鬼鬼祟祟的這隻， 美聯社

3、沒能交易出羅瑞成最大敗筆

羅瑞35歲，今年球員交易截止日前沒能成功交易，換回年輕球員或選秀權，今年夏天羅瑞尋求一分複數年合約離開暴龍幾乎無可避免。對面臨重建暴龍來說，這是最不好結果，35歲待退羅瑞已經很難「先簽後換」，暴龍沒能在羅瑞身上撈回一些年輕籌碼非常可惜。

暴龍今年沒能換走35歲的老將羅瑞是一大失策，尤其是交易截止前76人一直有興趣，暴龍至少應該換來一位年輕的球員。 美聯社

暴龍還擁有聯盟最出色教練之一諾斯，未來還是有翻身機會與無限可能，席亞康今年夏天被暴龍交易送走也是很可能的事。