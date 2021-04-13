皮朋之子挑戰NBA 范弗利特是樣板

在2021年NBA選秀會上，將出現一個熟悉的新人名字皮朋（Scotty Pippen），不過那並非芝加哥公牛王朝時代的天下第二人，而是名門之後。現於范德堡大學就讀大二的小皮朋（Scotty Pippen Jr.）宣布參與選秀，但仍保留學生身份，意味著有可能重返校園完成學業。

小皮朋是在個人推特（Twitter）帳號宣布消息，他的父親皮朋就是昔日喬丹（Michael Jordan）左右手，共同締造芝加哥公牛霸業。即使名氣不若「球神」，90年代皮朋仍是一線巨星，在轉戰休士頓火箭、波特蘭拓荒者隊被視為建隊核心。老皮朋1987年以首輪第五順位入選，職業生涯擁有六次總冠軍和六次最佳陣容、七次入選全明星，八次獲選最佳防守陣容，還拿下一次抄截王，是NBA當代五十大巨星之一，2010年風光進籃球名人堂。所穿著的33號公牛隊球衣，現高懸於芝加哥聯合中心球場。

喬丹(左)和皮朋(右)聯手締造史上最傳奇的公牛王朝，但喬丹的兒子們沒有遺傳到父親的籃球基因，皮朋之子則是還有一點點機會繼承父業進入NBA。 2008-09 Fleer 球員卡

在大學就讀的小皮朋，亦是范登堡大學主力之一，每場平均攻下20.8分締造校史大二生的紀錄，在NCAA排第16位，另每場貢獻4.9次助攻和1.8次抄截，個人成績在分區排第二位，並入選2020-21年SEC第一隊。不過，僅6呎1吋的身高和170磅體重太遜色，這身體條件在NBA受到球團青睞不太容易，根據ESPN體育頻道的選秀排名，小皮朋連前100名都擠不進去，在CBS體育台選秀排名，二世依舊是名落孫山，不被看好具備打NBA的資格。

皮朋二世(中)的得分能力佳，也有助攻和防守意識，唯一的缺點是身材矮小，不被外界看好能獲球團青睞。 路透

無論如何，二世仍對父親的成就充滿嚮往，遂宣布試水NBA選秀會，看有無機會轉戰職業舞台，他說：「我們都有夢，我已經準備好去追自己的夢。」在今日NBA環境下，小皮朋打一號位太過瘦小，只能改打不持球的得分後衛，依靠外線為進攻手段，一般球探判斷若在好的戰術系統下養成，二世靠著身體低重心、得分能力和體能，有機會在NBA成3D球員，發展樣版是多倫多暴龍隊的控衛范弗利特（Fred VanVleet）。有球探相信，若二世身高再多兩吋，就有機會擠入首輪。

若無法順利入選，皮朋二世將會返回校園繼續完成學業，也會協助校隊保住分區的競爭力。 擷圖自皮朋二世推特

當然，才大二的他仍可選擇回校園，目前范登堡大學的教練亦是退役球星史戴克豪斯（Jerry Stackhouse），有意強化二世的進攻腳步，也必須仰賴這位小皮朋扛住校隊戰績。在小皮朋的個人宣言提到：「一路走來我充滿感激，包括我的家人和信仰，有他們的支持和祝福，讓我在場上能繼續前進。未來無論如何，我都不會忘記在范登堡大學的師長與朋友。」