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NBA／羅德曼18歲女兒崔尼提 女足處女秀踢破紀錄
「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）的18歲女兒崔尼提（Trinity Rodman）日前在國際女足聯盟（NWSL）踢出名堂，她成為女足歷史上最年輕的得分手。
💥 @trinity_rodman is here, and she is not. messing. around. pic.twitter.com/OY6i28k3ct— National Women's Soccer League (@NWSL) April 10, 2021
崔尼提是美國女足20歲以下聯盟選秀的第二順位，而她也在數分鐘內展現了自己如神童般的天賦，先是接到了桑契斯（Ashley Sanchez）半場的長傳，再以驚人的速的矯正姿勢、射門得分。
球評大叫：「這是她的職業生涯的神奇開端！」從崔尼提冷靜俐落的身手很難看出她過去受的紛紛擾擾，她曾說過擁有一位舉世聞名的父親只會加強自己的決心與競爭意志，在母親蜜雪兒（Michelle）與老爸羅德曼離婚後，她就不斷在訪談中提及這位獨力扶養她長大的單親媽媽。
崔尼提表示：「當擁有一位像這樣的父親，沒有人會在乎你的母親是誰，畢竟她也不是NBA球星」、「但我想告訴大家，我的母親總是支持著我的一切，她是我最好的朋友，也是我最堅強的後盾。」
「外界不知道我們有多親密，她的競爭心與心理建設不輸NBA球員，她是個堅強的女人，也是我的好榜樣」崔尼提說道。
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