NBA／羅德曼18歲女兒崔尼提 女足處女秀踢破紀錄

「小蟲」羅德曼(Dennis Rodman)的18歲女兒崔尼提(Trinity Rodman)日前在國際女足聯盟(NWSL)踢出名堂,她成為女足歷史上最年輕的得分手。

