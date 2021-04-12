NBA／保留座位給唐斯母親 灰狼：妳讓世界更明亮

灰狼隊月初開放球迷重返主場標靶中心（Target Center），今天面對公牛隊的比賽，球團還特別保留一席座位，留給去年4月13日因新冠肺炎病逝的唐斯（Karl-Anthony Towns）母親賈奎琳（Jacqueline Cruz-Towns）。

唐斯家族成新冠肺炎疫情「重災戶」，包括賈奎琳在內，共有7名親戚染疫過世；唐斯今年1月也曾宣布自己染疫，還曾在洛杉磯被酒駕汽車撞擊而住院。

球季開打前，唐斯多次悼念母親，灰狼營運總裁羅薩斯（Gersson Rosas）也表達哀悼，今天球團更準備一件印著賈奎琳名字的球衣，號碼和唐斯同樣是32號，紀念過世將滿一年的球星母親，官方推特並寫下：「今晚，我們為賈奎琳保留了一個座位，她的光芒讓這個世界更明亮、變得更好。」

灰狼以121：117險勝公牛後，唐斯和父親老唐斯（Karl Towns Sr.）以及前隊友拉文（Zach LaVine）也在場上緊緊相擁，畫面令人動容。

唐斯在特別的一晚繳出27分、12籃板和8助攻的「準大三元」成績，拉文的30分則是公牛最高。