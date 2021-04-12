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NBA／又是個人因素 厄文再缺陣

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
厄文。 美聯社
厄文。 美聯社

籃網隊明星後衛厄文（Kyrie Irving）昨天和湖人隊交手被吹出場，今天球隊再宣布，厄文明天不會出戰灰狼隊，原因又是因為個人因素。

厄文本季打打停停，目前53場共缺席15場，且只有4場是因為傷病；他1月長達兩周都因個人因素沒和球隊活動，那段期間還違反聯盟的防疫規定，使他回歸時程表因此再延後，還領到罰款。

當時回到球隊後，厄文受訪表示缺席因素是「需要休息」；上個月底，他又因又因家人因素缺席3場比賽。

昨天首度被吹出場的厄文，本季場均成績是27.6分、4.8籃板和6助攻，籃網明天除了少這位明星後衛，從馬刺隊轉戰布魯克林的艾德里奇（LaMarcus Aldridge）也因病缺席，上周因右腳不適成傷兵的「大鬍子」哈登（James Harden）也不會隨隊出征明尼蘇達。

缺陣2個月才回歸的杜蘭特（Kevin Durant），成籃網「3巨頭」唯一出戰的球員，不過仍會有上場時間限制。

厄文 籃網

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