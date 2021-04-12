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NBA／先知還是中二？「請假王」厄文推特詭異「傳教」

聯合新聞網 / 綜合報導
籃網隊球星厄文爭議話題不斷。 美聯社
籃網隊球星厄文爭議話題不斷。 美聯社

籃網隊球星厄文（Kyrie Irving）除了擔綱NBA「請假王」，也常在個人社群平台上發布詭異的言論，日前再度傳出他以「個人因素」向球隊請假，並在推特上發布一連串奇怪的言論，令人摸不著頭緒。

厄文寫道：「讚美阿拉，我祈求這個世界最終會從內部淨化自己，上帝已經看夠了這些惡魔讓人類困惑與分裂」、「這些洗腦與灌輸該迎向終結了。」

這些言論連自家球迷都看不懂，甚至有人吐槽：「厄文別鬧了，你又不是穆斯林」，與一連串將厄文衣著P成穆斯林頭巾的梗圖，似乎在嘲諷他不懂就別亂轉傳這些不知從何而來的宗教言論。

厄文

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