NBA／今日戰績表 快艇喬治領軍擊退活塞拉出5連勝

籃網隊球星厄文（Kyrie Irving）除了擔綱NBA「請假王」，也常在個人社群平台上發布詭異的言論，日前再度傳出他以「個人因素」向球隊請假，並在推特上發布一連串奇怪的言論，令人摸不著頭緒。

2021-04-12 15:02