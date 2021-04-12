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NBA／今日戰績表 快艇喬治領軍擊退活塞拉出5連勝

聯合新聞網 / 整理
快艇喬治(右)攻下32分。 路透
快艇喬治(右)攻下32分。 路透

NBA今日戰績表

老鷹 105：101 黃蜂

塞爾蒂克 105：87 金塊

鵜鶘 116：109 騎士

公鹿 124：87 魔術

暴龍 96：102 尼克

馬刺 119：117 獨行俠

溜馬 132：125 灰熊

公牛 117：121 灰狼

活塞 124：131 快艇

熱火 107：98 拓荒者

NBA明日賽程

時間 客場 主場

07:30 湖人 vs. 尼克(緯來體育台)

07:30 76人 vs. 獨行俠

08:00 馬刺 vs. 魔術

08:00 籃網 vs. 灰狼

09:00 公牛 vs. 灰熊

09:00 國王 vs. 鵜鶘

09:00 巫師 vs. 爵士

10:00 金塊 vs. 勇士(緯來體育台、愛爾達體育1台)

10:00 火箭 vs. 太陽

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