聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／今日戰績表 快艇喬治領軍擊退活塞拉出5連勝
NBA今日戰績表
老鷹 105：101 黃蜂
塞爾蒂克 105：87 金塊
鵜鶘 116：109 騎士
公鹿 124：87 魔術
暴龍 96：102 尼克
馬刺 119：117 獨行俠
溜馬 132：125 灰熊
公牛 117：121 灰狼
活塞 124：131 快艇
熱火 107：98 拓荒者
NBA明日賽程
時間 客場 主場
07:30 湖人 vs. 尼克(緯來體育台)
07:30 76人 vs. 獨行俠
08:00 馬刺 vs. 魔術
08:00 籃網 vs. 灰狼
09:00 公牛 vs. 灰熊
09:00 國王 vs. 鵜鶘
09:00 巫師 vs. 爵士
10:00 金塊 vs. 勇士(緯來體育台、愛爾達體育1台)
10:00 火箭 vs. 太陽
NBA戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言