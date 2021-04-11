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NBA／第三節狂轟23分 柯瑞飆分秀輕取火箭
勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天大演飆分秀，全場38分就有23分集中在第三節，包括全隊第三節末的最後20分，率隊以125：109輕取進入重建期的火箭隊。
這是柯瑞連6場比賽得分超過30分，寫下個人生涯最長紀錄；今天他三分球15投8中，另有5助攻和8籃板，教頭柯爾（Steve Kerr）大讚愛將表現太驚人，「他的進球不只是三分，還有一些是靠近籃框的攻擊，他今晚有很多值得一看的精華。」
柯瑞單場8記三分球有5記集中在第三節，另外完成一次「3分打」；他單節第5記三分球命中後，自己都露出笑容，他說：「我們開賽有更好的能量，是有一點點過頭，中間草率了點，但我們的專注力很好，積極度也沒話說。」
不過勇士今天又多一名傷兵，菜鳥威斯曼（James Wiseman）意圖灌籃但遭馬丁（KJ Martin）封阻，落地時重心不穩，之後就回到休息室檢查右膝，接續將進行MRI檢查確認狀況。
23 points in the third quarter alone for Stephen Curry 😤 pic.twitter.com/FVYTRQJlb8— Golden State Warriors (@warriors) April 11, 2021
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