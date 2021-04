NBA／第三節狂轟23分 柯瑞飆分秀輕取火箭

勇士隊當家球星柯瑞(Stephen Curry)今天大演飆分秀,全場38分就有23分集中在第三節,包括全隊第三節末的最後20分,率隊以125:109輕取進入重建期的火箭隊。

這是柯瑞連6場比賽得分超過30分,寫下個人生涯最長紀錄;今天他三分球15投8中,另有5助攻和8籃板,教頭柯爾(Steve Kerr)大讚愛將表現太驚人,「他的進球不只是三分,還有一些是靠近籃框的攻擊,他今晚有很多值得一看的精華。」

柯瑞單場8記三分球有5記集中在第三節,另外完成一次「3分打」;他單節第5記三分球命中後,自己都露出笑容,他說:「我們開賽有更好的能量,是有一點點過頭,中間草率了點,但我們的專注力很好,積極度也沒話說。」

不過勇士今天又多一名傷兵,菜鳥威斯曼(James Wiseman)意圖灌籃但遭馬丁(KJ Martin)封阻,落地時重心不穩,之後就回到休息室檢查右膝,接續將進行MRI檢查確認狀況。

23 points in the third quarter alone for Stephen Curry 😤 pic.twitter.com/FVYTRQJlb8