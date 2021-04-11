NBA／今日戰績表 湖人佐蒙德領軍大破豪華籃網
NBA今日戰績表
暴龍 135：115 暴龍
湖人 126：101 籃網
76人 117：93 雷霆
國王 112：128 爵士
巫師 106：134 太陽
活塞 103：118 拓荒者
NBA明日賽程
時間 客場 主場
01:00 老鷹 vs. 黃蜂
03:00 塞爾蒂克 vs. 金塊
07:00 鵜鶘 vs. 騎士
07:00 公鹿 vs. 魔術
08:00 暴龍 vs. 尼克
08:00 馬刺 vs. 獨行俠(緯來體育台)
08:00 溜馬 vs. 灰熊
08:00 公牛 vs. 灰狼
10:00 活塞 vs. 快艇
10:00 熱火 vs. 拓荒者(愛爾達體育1台)
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