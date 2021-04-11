NBA／今日戰績表 湖人佐蒙德領軍大破豪華籃網

被火箭釋出轉而加盟湖人後，總教練佛蓋爾（Frank Vogel）曾表示，麥克藍莫（Ben McLemore）的到來將會為球隊增添需要的武器庫。而不過是第2次代表球隊出賽，麥克藍莫就已經展現他的絕佳功能

2021-04-11 17:42