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NBA／今日戰績表 湖人佐蒙德領軍大破豪華籃網

聯合新聞網 / 整理
湖人佐蒙德(右)攻下20分11籃板。 歐新社
湖人佐蒙德(右)攻下20分11籃板。 歐新社

NBA今日戰績表

暴龍 135：115 暴龍

湖人 126：101 籃網

76人 117：93 雷霆

國王 112：128 爵士

火箭 109：125 勇士

巫師 106：134 太陽

活塞 103：118 拓荒者

NBA明日賽程

時間 客場 主場

01:00 老鷹 vs. 黃蜂

03:00 塞爾蒂克 vs. 金塊

07:00 鵜鶘 vs. 騎士

07:00 公鹿 vs. 魔術

08:00 暴龍 vs. 尼克

08:00 馬刺 vs. 獨行俠(緯來體育台)

08:00 溜馬 vs. 灰熊

08:00 公牛 vs. 灰狼

10:00 活塞 vs. 快艇

10:00 熱火 vs. 拓荒者(愛爾達體育1台)

NBA戰績排行

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