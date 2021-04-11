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NBA ／湖人傷兵戴維斯最多再休2週 詹姆斯擬3週後歸隊

中央社 / 洛杉磯10日綜合外電報導
歐新社
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體育電視頻道ESPN 今晚報導，美國職籃NBA洛杉磯湖人兩大重要傷兵歸期可期，戴維斯最多將再休養2週，詹姆斯則可望在3週後歸隊。

戴維斯（Anthony Davis）2月14日右小腿拉傷和肌腱炎傷勢惡化，詹姆斯（LeBron James）則於3週前扭傷右腳踝。

報導指出，湖人隊醫接下來幾天將評估戴維斯的傷勢，如果所有檢查都過關，他將能在未來10到14天內歸隊，報導也提到，詹姆斯也可望在未來3週內重新回到場上。

尋求衛冕總冠軍的湖人近來步履艱難，戴維斯和詹姆斯歸隊，將可為球隊注入一劑強心針。戴維斯本季每場比賽平均可拿22.5分、8.4籃板、1.8阻攻、1.3抄截，詹姆斯本季每戰平均可獲25.4分、7.9籃板、7.9助攻。

在今天比賽之前，湖人排名西區第5，自從戴維斯受傷脫離戰線後，戰績僅11勝13敗，勝率不到5成。

戴維斯 詹姆斯 湖人

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