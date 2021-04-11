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NBA／A-Rod終於圓夢 將與電商巨頭一同買下灰狼隊

聯合新聞網 / 編輯蔣明翰 / 編譯
據《New York Post》報導，前洋基巨星「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）即將要與電商巨頭洛爾（Marc Lore）收購明尼蘇達灰狼隊，這也將完成他一直以來的夢想——擁有一支職業球隊。 美聯社
據《New York Post》報導，前洋基巨星「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）即將要與電商巨頭洛爾（Marc Lore）收購明尼蘇達灰狼隊，這也將完成他一直以來的夢想——擁有一支職業球隊。 美聯社

據《New York Post》報導，前洋基巨星「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）即將要與電商巨頭洛爾（Marc Lore）收購明尼蘇達灰狼隊，這也將完成他一直以來的夢想——擁有一支職業球隊。

羅德里奎茲渴望擁有一支職業球隊的夢想早在先前就付出行動，當時他與伴侶珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）曾試圖收購大聯盟的紐約大都會隊，可惜不敵「美國對沖基金之王」科恩（Steve Cohen）。

據《The Athletic》報導，羅德里奎茲與他的好友，同時也是電商巨頭的洛爾（Marc Lore）正策劃收購明尼蘇達灰狼隊，他們在今天（11日）與現任老闆泰勒（Glen Taylor）簽署同意書後，有30天的時間可以完成交易，羅德里奎茲與洛爾將在2年半內成為有限合伙人（Limited partner，LP）。而據《ESPN》所述，自2017-18年賽季以來都沒有進入季後賽的球隊，總值約落在15億美元左右。

電商 紐約 A-Rod

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