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NBA／今日戰績表 單日2名50分砍將結局大不同
NBA今日戰績表
溜馬 111:106 魔術
灰狼 136:145(OT) 塞爾蒂克
灰熊 129:133(OT) 尼克
公牛 108:120 老鷹
76人 94:101 鵜鶘
黃蜂 127:119 公鹿
馬刺 119:121 金塊
巫師 110:107 勇士
NBA明日賽程
時間 客場 主場
07:30 暴龍 vs. 騎士
08:30 湖人 vs. 籃網(緯來體育台、愛爾達體育台)
09:00 76人 vs. 雷霆
09:00 國王 vs. 爵士
10:00 火箭 vs. 勇士(緯來體育台D-Live)
10:00 巫師 vs. 太陽
10:00 活塞 vs. 拓荒者
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