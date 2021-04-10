NBA／今日戰績表 單日2名50分砍將結局大不同

泰托姆（Jayson Tatum）今天（10號）狂飆生涯新高53分，不過在5成勝率徘徊的塞爾蒂克還是被逼到延長，所幸華克（Kemba Walker）及時三分連發相助，才好不容易以145比136艱苦擒下

2021-04-10 10:45