快訊

李義祥叫阿好「肉身擋太魯閣號」？台鐵回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／今日戰績表 單日2名50分砍將結局大不同

聯合新聞網 / 整理
綠衫軍泰托姆今日對灰狼攻下53分，公牛拉文則對老鷹砍進50，但前者贏球、後者則是輸球。 路透
綠衫軍泰托姆今日對灰狼攻下53分，公牛拉文則對老鷹砍進50，但前者贏球、後者則是輸球。 路透

NBA今日戰績表

溜馬 111:106 魔術

灰狼 136:145(OT) 塞爾蒂克

灰熊 129:133(OT) 尼克

公牛 108:120 老鷹

76人 94:101 鵜鶘

黃蜂 127:119 公鹿

馬刺 119:121 金塊

巫師 110:107 勇士

火箭 109:126 快艇

NBA明日賽程

時間 客場 主場

07:30 暴龍 vs. 騎士

08:30 湖人 vs. 籃網(緯來體育台、愛爾達體育台)

09:00 76人 vs. 雷霆

09:00 國王 vs. 爵士

10:00 火箭 vs. 勇士(緯來體育台D-Live)

10:00 巫師 vs. 太陽

10:00 活塞 vs. 拓荒者

NBA戰績排行

火箭 體育

相關新聞

NBA／泰托姆狂飆生涯新高53分 塞爾蒂克延長艱苦擒灰狼

泰托姆（Jayson Tatum）今天（10號）狂飆生涯新高53分，不過在5成勝率徘徊的塞爾蒂克還是被逼到延長，所幸華克（Kemba Walker）及時三分連發相助，才好不容易以145比136艱苦擒下

NBA／公牛先盛後衰不敵老鷹 拉文飆50分紀錄夜留遺憾

拉文（Zach LaVine）雖然31投18中包括7記三分球轟進生涯新高50分，然而公牛卻是先盛後衰，丟掉上半場領先13分的優勢，最終以108比120敗給老鷹，讓紀錄之夜空留遺憾。 儘管是背靠背

NBA／比爾關鍵時刻將功贖罪 致勝4分打助巫師氣走勇士

連續休息5場後於8號復出就隨隊止4連敗，比爾（Bradley Beal）今天（10號）關鍵時刻將功贖罪，先是投進逆轉三分還完成進算加罰，率領巫師終場以110比107氣走勇士奪2連勝。 雙方此役纏

NBA／威廉森高效率得分寫紀錄 76人主帥：力量速度罕見

鵜鶘爆冷擊敗76人，威廉森（Zion Williamson）勇冠三軍，28投15中狂轟37分15籃板8助攻，籃板創生涯新高，助攻則是平生涯紀錄。 除此之外，威廉森成為2009年的杜蘭特（Kevi

NBA／哈勒戴續約薪情大好 專家估保羅成最大受益者

公鹿日前以4年1億6000萬代價續約留下哈勒戴（Jrue Holiday），他的大好薪情也成為這個休賽季的控衛市場指標風向球，《The Athletic》專家霍林格（John Hollinger）就評

NBA／約柯奇貢獻大三元 金塊挫馬刺勇奪8連勝

金塊和馬刺連兩天對戰，約柯奇（Nikola Jokic）繳出26分14助攻13籃板的全能表現，完成本季第13次大三元，生涯第54次，帶領球隊在第四節最後擋住馬刺的反撲，以121比119險勝。 近

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。