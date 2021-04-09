聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／達德利曝湖人將迎傷兵回歸 詹皇IG釋復出消息？
湖人在缺少雙星詹姆斯(LeBron James)及戴維斯(Anthony Davis)的情況下，僅拿下4勝6負的戰績，只擊敗潛在樂透區球隊(騎士、魔術、國王、暴龍)，雖然防守上湖人仍繳菁英水準，但自從詹姆斯受傷後，攻擊效率驟降至聯盟第29位，這對衛冕軍來說是不及格的成績。
對於雙星回歸的時間表，湖人主帥佛蓋爾（Frank Vogel）並未透露，不過陣中老將達德利（Jared Dudley）卻搶先在播客爆料，湖人多名球星距離復出之日已經不遠，「戴維斯即將步入軌道，他已經開始做些輕微訓練，來幫助恢復他的小腿，我會一直陪他在重訓室裡，請再給他一點時間。而詹姆斯也開始脫下保護靴，他正在進步，而佐蒙德(Andre Drummond)也回來了，所以聽好，再接下來的3、4周內，將會有更多湖人球員回歸，我們將會開始行動。」
而今日詹姆斯也在個人IG貼上與戴維斯坐在場邊的合照，並配文寫上，「天氣預報說要變天了，他們預測雷雨將要入境，大家要做好準備，採取適當的防範措施，以策安全。」也讓外界猜測，兩位巨星將要回歸賽場，拯救近況不佳的湖人。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言