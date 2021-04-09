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NBA／湖人、暴龍上演全武行 聯盟罰3球員禁賽

中央社 / 紐約8日綜合外電報導
湖人隊哈瑞爾(右白衣者)與暴龍隊爭執。 美聯社
湖人隊哈瑞爾(右白衣者)與暴龍隊爭執。 美聯社

針對NBA洛杉磯湖人及多倫多暴龍球員日前爆發全武行，聯盟今天宣布，將罰3名涉事球員禁賽1場。

暴龍球員班布里（DeAndre' Bembry）和范佛利特（Fred VanVleet）及湖人球員何頓-塔克（TalenHorton-Tucker）將各自禁賽1場。上述3人還因擅自離開板凳席遭到罰款。

除上述球員以外，暴龍前鋒阿努諾比（OG Anunoby）及湖人中前鋒哈瑞爾（Montrezl Harrell）也遭到聯盟罰款。

這起衝突發生在6日暴龍對湖人比賽，湖人後衛施洛德（Dennis Schroder）在第一節2分24秒時，將上籃的阿努諾比硬生生拉下犯規。

隨後，阿努諾比將施洛德翻倒在地，兩隊球員迅速前來互相拉扯推擠，包括板凳席球員。

湖人 暴龍

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