「50分先生」轉型之路 葛登的進攻被約柯奇解放

說到兩千年之後灌籃大賽的滿分代名詞你會想起誰？卡特(Vince Carter)？拉文(Zach Lavine)？或者擁有史上第一多8次50分紀錄的最強無冕王葛登(Aaron Gordon)呢？象徵著力與美充分詮釋的50分扣籃，談到葛登在灌籃大賽始終與冠軍失之交臂的過往，想必許多球迷肯定還會替他忿忿不平。

透過他去年拍攝的個人紀錄片「Mr.50」讓外界見識到他參與灌籃大賽的經歷與其背後的辛苦付出，然而他更想讓世人明白，他不僅是50分先生，更要讓人看見他的實戰成績。

今年球季趕在交易截止日前，葛登終於如願在高喊「賣我」之後，離開待了七年的魔術，轉戰西區強權之一的金塊，尋求個人生涯的突破

葛登成長不如預期 為投三分球越打越外圍

葛登是2014年選秀首輪第四順位加入魔術，身高六呎八吋，主打大前鋒，體能勁爆，運動能力佳就是他的最大特色，但是初期外線火候不夠，又缺乏禁區腳步，為此球團雖有意讓他改練小前鋒，卻因人手問題還是得兼打大前鋒，尷尬的雙挑角色迫使葛登前三年的時間都在尋找定位，且花了好長一段時間的磨練，才逐漸改善出手姿勢，增加些許的外圍投籃能力。

葛蘭是在2014年選秀第一輪第4順位被魔術選中，當時隊中已有不少年輕好手，他的球技也不成熟，因此前兩季並沒有受到重用。 歐新社資料照片

生涯第四季開始，葛登在魔術獲得更多開火權，季前訓練刻意強化三分球的部份，2017-18球季三分球出手次數大幅增加到場均5.9次，命中率33.6%。例行賽場均17.6分與7.9籃板，兩項都是七年來最高，但其實該季投籃命中率43.7%在他的生涯並不出色，數據顯示靠著生涯最高的每48分鐘的回合數，快節奏的比賽讓他有更多攻擊機會。

葛登逐漸開發外圍面框打法的地步，經過2017-2018球季的試驗，讓人期待葛登是否即將兌現他除了一身過人體能之外的籃球天賦了。接下來的兩年葛登在魔術卻沒有甚麼突破，球技上呈現停滯，投籃命中率甚至有往下滑的趨勢。

球隊的組成上，輪流出現傷兵的現象，讓魔術很難以完整陣容備戰整個球季，葛登雖然可視為前場工具人，兼職打大小前鋒角色，但缺少球隊的前場大鎖艾薩克(Jonathan Isaac)的幫忙，對葛登在防守端仍有很大影響。

進攻端方面，佛西維奇(Nikola Vucevic)需要低位進攻的打法，無法幫助葛登展現他最大的個人優勢，需要空間的面框攻擊。而這一項環節，從葛登來到金塊後，進攻端的效率呈現很大差異。

魔術前中鋒佛西維奇(中)與金塊中鋒約柯奇雖然都是歐系長人，但打法大不相同，他與葛登(右)的合作反而是綁手綁腳。 歐新社資料照片

葛登披上金塊戰袍 全新體系解放空切威脅

即便目前葛登身披50號金塊球衣的實戰樣本並不多，但是他這幾場的整體命中率卻高達6成，在轉隊後三分球還找不到準心的狀態下，有效節制出手次數，將他的大部份進攻轉換為空切跑位的面框攻擊，大幅拉抬了他的進攻效率且能呈現出他在場上與新隊友搭配良好的價值。 他的個人生涯中僅有一季的個人場上+/-值到+1.4，其餘全都是負值，在加入到金塊隊之後，場上+/-值卻暴增到11.8，而另一項數據，在個人效率值當中超過22高居陣中第三 (扣掉僅出賽兩場的麥基(JaVale McGee))。

葛登在新團隊之中快速融入的原因，當然是陣中有著全聯盟最會傳球的中鋒約柯奇(Nikola Jokic)坐鎮。半場系統戰之中，約柯奇在高位充滿威脅性的吸引防守注意拉開了防守圈，且約柯奇總有辦法在傳接球之中的時機拿捏出最佳的引導走位傳球，領導隊友跑到空位後，去挑戰籃框攻擊，或者是打從弱側邊接應後的轟炸籃框，這兩項葛登都是明顯有感的受惠者。過去在魔術因球員配置，團隊戰術上，空間感布局的差異，可能無法讓葛登有那麼多空切直接面框進攻的接應機會。

葛登(左)來到金塊之後，三分球投得非常不順，但有許多輕鬆轟炸籃框的機會，讓他可以大展身手，他也趁機減少在三分線的出手次數。 美聯社

葛登現在的打法更顯而易見的表現出他的彈跳力、身體對抗性，勇於衝擊籃框的打法，不管是接獲妙傳的輕鬆得分或是強力的爆扣，加盟金塊後，似乎又讓人對他的團隊配合能力與個人球風展現有另一番的體悟。只要葛登偶爾在外線能有穩定放冷箭的威脅性，對金塊整體進攻絕對是加分

由約柯奇這點擴散出去的影響力，還有主控穆雷(Jamal Murray)、潛力小前鋒波特(Michael Porter Jr.)都是能在場上吸引到防守注意的有效進攻點，也降低的葛登面對到的防守施壓，讓他更有機會在強弱邊轉換，或者直搗油漆區攻擊。葛登目前的場均維持在12.5分4.2籃板2.7助攻與1.2抄截，雖然得分籃板不若轉隊前在魔術一般，但是葛登看起來打得更輕鬆寫意，且助攻失誤比，每48分鐘進攻回合數都來到生涯低點，學習著更穩健而有效率的打法。葛登在短時間內融入金塊體系，建立起彼此間傳、切的默契，與相當的信任，約柯奇的引導居功厥偉。

新隊友波特(左)和穆雷(右)都能有效幫助葛登(中)減少防守壓迫，讓他的進攻變得更穩健且有效率。 美聯社

25歲的葛登生涯最令人津津樂道的無非是他在灌籃領域的史詩級表現，過去實場上的成績一直沒有他的扣籃天賦出色，也讓他急欲證明自己除了灌籃之外，能做的事情還很多。也許這回轉隊加入了全新體系，有著MVP級別的約柯奇引領，加上金塊過去幾年組織起的強大團隊戰力，葛登有機會隨著金塊一起見證職業生涯的新里程碑，個人球技的部份也可望獲得更廣的開發來充分發揮出他的能耐，究竟除了灌籃成就之外，葛登能還有甚麼樣令人耳目一新的記憶點，未來可以拭目以待。

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