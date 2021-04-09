NBA／今日戰績表 快艇喬治攻下33分力克強敵太陽
NBA今日戰績表
公牛 122：113 暴龍
湖人 104：110 熱火
騎士 129：102 雷霆
公鹿 101：116 獨行俠
拓荒者 103：122 爵士
太陽 103：113 快艇
活塞 113：101 國王
NBA明日賽程
時間 客場 主場
07:00 溜馬 vs. 魔術
07:30 灰狼 vs. 塞爾蒂克
07:30 灰熊 vs. 尼克
08:00 公牛 vs. 老鷹
08:00 76人 vs. 鵜鶘(緯來體育台)
09:00 黃蜂 vs. 公鹿
09:00 馬刺 vs. 金塊
10:00 巫師 vs. 勇士(Eleven Sports 1、愛爾達體育台)
10:00 火箭 vs. 快艇
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