NBA／今日戰績表 快艇喬治攻下33分力克強敵太陽

湖人在缺少雙星詹姆斯(LeBron James)及戴維斯(Anthony Davis)的情況下，僅拿下4勝6負的戰績，只擊敗潛在樂透區球隊(騎士、魔術、國王、暴龍)，雖然防守上湖人仍繳菁英水準，但自從

2021-04-09 18:11