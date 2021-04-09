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爵士禁不起太陽檢驗 保羅戳出3大危機

聯合新聞網 / 特約記者李亦伸
太陽後衛保羅(右)在對爵士之戰中展現全能身手，硬是在延長賽驗出全聯盟戰績最佳的爵士有膨風水蛙之嫌。 美聯社
太陽後衛保羅(右)在對爵士之戰中展現全能身手，硬是在延長賽驗出全聯盟戰績最佳的爵士有膨風水蛙之嫌。 美聯社

NBA今年球季戰績最好球隊，連勝、氣勢、表現最穩定球隊是猶他爵士。爵士今年打出太多驚奇，攻防排名聯盟前五高效表現。聯盟戰績第一爵士每場命中17個三分球聯盟第一，三分球場均出手43次也是第一，3成95三分球命中率聯盟第二，爵士場均籃板聯盟第一，得分第三，失分第五，進攻效率和防守效率都是聯盟第四。

爵士也是唯一一支在攻防效率都排進前五球隊，三分球命中最多，出手最多，三分球命中率將近四成，防守一流，籃板第一，幾乎具備總冠軍球隊所有需要元素和氣質。

陣中除了擁有場均得分25+球星米契爾、最佳防守球員中鋒戈貝爾、最出色三分神射波格丹諾維奇，爵士還有最佳第六人克拉克森(場均17.3分)，最穩定聰明控球後衛柯利，防守工兵3D後衛奧尼爾、替補中鋒費佛斯、板凳最佳全能殺手英格斯，爭冠所有需要武器、天賦、防守、長人、球星、超級第六人，爵士一應俱全。

爵士陣中有諸多好手，但太陽也不是省油的燈。老將保羅(右)與二年級新秀強森(左)合作，逼得可能是本季最佳第六人得主的克拉克森(中)亂了手腳。 美聯社
爵士陣中有諸多好手，但太陽也不是省油的燈。老將保羅(右)與二年級新秀強森(左)合作，逼得可能是本季最佳第六人得主的克拉克森(中)亂了手腳。 美聯社

爵士擁有最出色防守和團隊合作，更重要的是穩定半場攻防對位，瘋狂三分球火力，不只大半季戰績超越湖人、快艇，戰力領先全聯盟，爵士連勝氣勢也讓許多球迷和球評相信，爵士幾乎可以確定打進西區決賽。

最近爵士吞下二連敗，先輸獨行俠，再負太陽，太陽聯盟戰績第二，保羅領軍，布克是太陽隊最重要殺手，太陽經延長賽117：113力克爵士，這場球有效檢驗爵士真實力，也真正為爵士爭冠吹響「警報」。

太陽今年進攻效率第五，防守效率第七，也是聯盟最頂尖爭冠球隊之一，太陽得分殺手布克角色和重要性就像爵士米契爾，但太陽多了一個更穩定領袖保羅，保羅帶隊就是太陽面對爵士，最終最重要決勝因子。

在爵士嚴密防守之下，太陽得分主力布克(中)有些失常，三分球6投0中、失誤6次，「僅」得到35分。 美聯社
在爵士嚴密防守之下，太陽得分主力布克(中)有些失常，三分球6投0中、失誤6次，「僅」得到35分。 美聯社

爵士延長賽敗北 全隊出現3大危機

第一、三分失準：爵士三分球44投11中，三分命中率2成5，遠低於例行賽場均3成95，每場命中17個三分球手感不再火熱。當爵士少了超水準三分火力支撐，爵士已經失去最重要致勝利器。

第二、防守：太陽有兩把尖刀，布克是殺手，保羅是控制比賽節奏最重要靈魂，兩人都擅長一對一，太陽決勝等級和韌性略勝爵士，爵士也有兩個殺手，第一殺手是米契爾，他跟布克抵消，第二殺手克拉克森專打手氣，比起保羅，規格和能力就很難對比。爵士面對太陽，防守端無法有效限制布克+保羅聯手發揮和一對一，決勝點高下立判。

克拉克森(右)的防守都已經做到這種地步了，還是擋不住太陽雙尖刀的攻勢。 美聯社
克拉克森(右)的防守都已經做到這種地步了，還是擋不住太陽雙尖刀的攻勢。 美聯社

第三、爵士失去籃板球優勢：例行賽籃板球最好，聯盟第一的爵士，打太陽籃板竟然輸了16個(爵士45：61太陽)，爵士中鋒戈貝爾的空防優勢、籃板球完全被抵消。

爵士少了三分，丟了籃板，防守、對位也很難限制布克、保羅兩人輪流單打，太陽在系列賽淘汰爵士的能力和對戰優勢愈見明顯。

太陽利用一場重要勝利檢驗爵士真實力，爵士一旦失去三分手氣和命中率，單打效率下滑，未來不要說面對太陽，爵士面對健康湖人、快艇、金塊、拓荒者同樣麻煩很大。

爵士決勝武器除了米契爾、三分球，季後賽他們還需要一個超級單打，這個人如果不是爵士最佳第六人克拉克森，那麼爵士教練史奈德就得大傷腦筋。爵士可能還沒有戰績和連勝氣勢所展現的那麼強大，距離爭冠還有一點點差距。

爵士 太陽 米契爾 戈貝爾 保羅 布克

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