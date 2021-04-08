NBA／攜手病毒篩檢公司 力拚下賽季完全開放進場

美國運動頻道ESPN報導，美國職籃NBA預估在2021到22年賽季開始時，球場將擠滿球迷，而NBA和一家病毒篩檢公司達成協議，將讓這種情況發生的機率增加。

隨著美國全力提供疫苗接種，NBA將目光投向機場篩檢公司Clear，希望在聯盟各主場場館提供2019冠狀病毒疾病（COVID-19）篩檢技術。

每支球隊將自行決定哪一種篩檢技術可以最好地服務球迷，但是NBA不會要求球隊一定要使用。

像奧蘭多魔術隊、聖安東尼奧馬刺隊和亞特蘭大老鷹隊已經使用Clear公司的技術，讓有限的球迷重返球場觀戰。多達2/3的球隊已經在有限人數的基礎上歡迎球迷回到球場觀戰。

當Clear的系統在全聯盟就位時，球迷們首先會被要求將COVID-19的相關資訊，例如檢測結果或疫苗接種資訊，載入Clear應用程式，然後輸入自拍照片。

當球迷抵達賽場後，將獲得應用程式的訊息，要求再拍一張自拍照片驗證自己身分，並回答健康調查問題。紅色或綠色的通知燈號會讓球迷知道他們是否有資格進入比賽場地。

不會揭露私人健康資訊，只有必要的COVID-19相關資訊將會用於系統的運作。