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NBA／若無戲劇性變化 雷納德有機會獲快艇1.76億續約

聯合新聞網 / 綜合報導
快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）（左）有機會與球隊達成4年1億7600萬美元的續約。 美聯社
快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）（左）有機會與球隊達成4年1億7600萬美元的續約。 美聯社

據美媒《The Athletic》報導，快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）有機會與球隊達成4年1億7600萬美元的續約，前提是雙方沒有進一步「戲劇性」的變化。

2019年休賽季與快艇簽下3年1億300萬美元合約的雷納德，雖然合約僅過2年，但手握球員選擇權的他本季同樣高效，場均25.8分、6.7籃板、5助攻，有機會在這個球季選擇跳脫合約。

在17-18賽季，雷納德當時還待在波波維奇（Gregg Popovich）執教下的馬刺，沒想到沉默寡言的他傷勢變得撲朔迷離，甚至一度與球隊產生歧見，本以為他將成為馬刺下一個世代的「少主」，最終卻不得不將他交易至暴龍。

NBA勞資協議，若雷納德願意長留快艇，最高能獲得一紙總額1億7600萬美元的頂薪合約，但前提是雙方之間不再有如馬刺時期「戲劇性」的變化。

雷納德 NBA

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