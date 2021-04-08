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NBA／林書豪受艾倫秀專訪 自曝母親曾拿退休金助他追夢
台裔美籍球員林書豪結束發展聯盟賽季，目前仍在等待NBA邀約的他日前應邀上美國知名節目《艾倫秀》遠端專訪，談及過去他在球場上遇到的種種歧視事件，與父母是如何遠渡重洋到美國發展，母親甚至還拿出退休金支持兒子的籃球夢。
主持人艾倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）向林書豪問道：「你的父母來自台灣，在1970年代移民到美國，當初他們有碰到什麼困難？」林書豪回答：「對當時的他們來說一切都很艱難，包括要學習語言，以及他們華裔的身份」、「其中最瘋狂的莫過於，當我從哈佛大學畢業，說要以打籃球為職志時，我媽告訴我：『我給你兩年的時間去追你的籃球夢，不用擔心錢，我有辦法。』這幾年她才告訴我那些錢其實是來自於401K（美國退休福利政策），父母為了我們兩兄弟的夢想犧牲了很多。」
艾倫另外問道：「你還記得第一次經驗種族歧視的時候嗎？」林書豪回答：「那是在我六年級的時候，我們在南加州打籃球，當時就有人對我說：『滾回去中國！』我本以為球場上沒有人會在種族與膚色，只在意技巧，但可惜事實並非如此。」
現年32歲的林書豪，日前才在發展聯盟的賽事中爆出有球員對他進行攻擊性的歧視言論，他後來也在社群上反思，後悔自己沒有在「林來瘋（Linsanity）」時期站出來為亞裔發聲，而現在的他積極彌補當時的遺憾，以自己的聲量力援種族的平權。
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