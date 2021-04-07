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NBA／破天荒！國王老闆宣布 員工可選擇用比特幣支薪
國王隊老闆拉那戴夫(Vivek Ranadive)，是著名印度裔IT大亨，有了這個背景，他宣布要做一件前所未有的事，就是以後員工可選擇以比特幣做為支付薪水，是否擴及球員支薪這部分，並未詳細說明，但此舉確實在美國體育界產生一些變革。
據報導，國王隊在2014年是第一支允許粉絲以虛擬貨幣購買門票及商品的NBA球隊，如今又將有創舉。
近來比特幣僳格不斷飆升，1個比特幣價值達5.6萬美元左右。
BREAKING: Chairman of the Sacramento Kings:— Neil Jacobs (@NeilJacobs) April 5, 2021
"I'm going to announce in the next few days that I'm going to offer everyone in the Kings organization, they can get paid as much of their salary in #bitcoin as they want, including the players." - @vivek@SacramentoKings
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