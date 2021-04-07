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NBA／破天荒！國王老闆宣布 員工可選擇用比特幣支薪

聯合新聞網 / 綜合報導
國王隊老闆做出驚人宣布。 美聯社
國王隊老闆做出驚人宣布。 美聯社

國王隊老闆拉那戴夫(Vivek Ranadive)，是著名印度裔IT大亨，有了這個背景，他宣布要做一件前所未有的事，就是以後員工可選擇以比特幣做為支付薪水，是否擴及球員支薪這部分，並未詳細說明，但此舉確實在美國體育界產生一些變革。

據報導，國王隊在2014年是第一支允許粉絲以虛擬貨幣購買門票及商品的NBA球隊，如今又將有創舉。

近來比特幣僳格不斷飆升，1個比特幣價值達5.6萬美元左右。

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