NBA／破天荒！國王老闆宣布 員工可選擇用比特幣支薪

國王隊老闆拉那戴夫(Vivek Ranadive),是著名印度裔IT大亨,有了這個背景,他宣布要做一件前所未有的事,就是以後員工可選擇以比特幣做為支付薪水,是否擴及球員支薪這部分,並未詳細說明,但此舉確實在美國體育界產生一些變革。

據報導,國王隊在2014年是第一支允許粉絲以虛擬貨幣購買門票及商品的NBA球隊,如今又將有創舉。

近來比特幣僳格不斷飆升,1個比特幣價值達5.6萬美元左右。

BREAKING: Chairman of the Sacramento Kings:



"I'm going to announce in the next few days that I'm going to offer everyone in the Kings organization, they can get paid as much of their salary in #bitcoin as they want, including the players." - @vivek@SacramentoKings

@NBA