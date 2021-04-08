換帥真的救了老鷹？ 其實只是剛好吃到軟柿子

今年三月一日，老鷹僅以14勝20敗排在東區第十一，在開除總教練皮爾斯（Lloyd Pierce），改由助理教練麥克米蘭（Nate McMillan）接任臨時總教練之後，老鷹卻打出了13勝4敗，衝上東區第四。突然之間，老鷹從原先的傷殘弱旅，一下子跳昇為前段班強隊。換了主帥的戰績效應，難道真的這麼強大？

老鷹能一路高飛，麥克米蘭當然功不可沒。畢竟他上位以來，和前總教練皮爾斯面對一樣棘手的傷兵問題，但老鷹照樣能拉出八連勝。主力射手波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）從一月就掛傷號，楊恩（Trae Young）、柯林斯（John Collins）、卡佩拉（Clint Capela）全都有因傷缺賽的狀況，就連交易來的威廉斯（Lou Williams）前三場也是坐在板凳上養傷。

就拿上星期老鷹在本季第一次對上鵜鶘的比賽來說，老鷹的傷兵名單就多達五人，而且全是先發級球員。楊恩和柯林斯都沒上場，老鷹等於是用第二隊的陣容去打，然而麥克米蘭還是有辦法帶領老鷹贏球。這一點，確實說明了麥克米蘭的功力。

事實上，和初出茅廬，先前毫無總教練資歷的皮爾斯相比，麥克米蘭的經驗值要高出太多。先前執教過超音速（5季）、拓荒者（7季）和溜馬（4季），不只生涯勝率超過五成，這三支球隊也全數被他帶進季後賽。麥克米蘭的問題是不會打季後賽，九次之中只有一次突破首輪，也因此才會被前東家給開除。這樣的他本季被找來加入老鷹教練團，與其說是輔佐皮爾斯，不如說是球團找來的備位總教練。老鷹也果然在上半季結束之前，把帥印移交到麥克米蘭手裡。

麥克米蘭接手皮爾斯之後，老鷹團隊氣氛似乎變得更好，在進攻上也變得異常順暢，他真的成功改造老鷹了嗎？ 美聯社

麥克米蘭的執教功力雖然毋庸置疑，但老鷹目前的驚人戰績，其實還有其他兩個重要因素：一是磨出了自己的隊型；二是相對容易的賽程。

老幹新枝 成功磨合出完整隊型

老鷹上季戰績在全聯盟排名倒數第三，休季時在攻守兩端分別加入了波格丹諾維奇和卡佩拉，還把老將朗多（Rajon Rondo）給找來，就是希望能改善老鷹陣容過於年輕生嫩的問題。這三人的效應一開始並不明顯，除了因為傷勢攪局之外，老鷹過於仰賴楊恩的個人發揮來主導戰況，一直讓球隊的磨合情況不如預期。

然而在卡佩拉持續有穩定輸出之後，老鷹原本貧弱的禁區防守一步一步地獲得改善。目前卡佩拉無論籃板和進攻籃板都是全聯盟第一，火鍋和灌籃數也排在第三。楊恩也開始更能夠和卡佩拉配合，尤其在攻守轉換的時候，能用傳球讓卡佩拉的機動力發揮到最高。

而波格丹諾維奇一復出，球隊就拉出八連勝。隨著他逐漸找回手感被拉回先發之後，波格丹諾維奇的破壞力也一路上揚，近五戰有四場拿下20分以上。而在朗多被交易出去之後，換來的威廉斯無論打法和位置，也更符合老鷹對替補雙能衛的需要。老鷹從季初開始期待的效應總算成功發酵，這三位經驗成熟的球員開始融入老鷹年輕的基本盤，讓球隊的隊型趨於完備。

老鷹射手波格丹諾維奇(右)最近手感又開始發燙，近4場比賽三分球30投18中，命中率高達6成！ 美聯社

就拿本週老鷹對上鵜鶘的第二戰來說，曾有人質疑老鷹前一戰能夠獲勝，是因為對手主力威廉森（Zion Williamson）和英格倫（Brandon Ingram）同時掛傷缺陣，而老鷹的楊恩和柯林斯等人沒能上場，所以那場比賽充其量只是雙方替補陣容的較量。不過，第二戰雙方主力除了英格倫之外全數回歸，這場正面對決的結果還是一樣。老鷹在卡佩拉、波格丹諾維奇和威廉斯這三名老手都有雙位數得分的情況下，在第三節就打破雙方上半場平手的均勢，一路大幅領先到終場。隊型磨合完成的老鷹，目前確實找到了可以複製的勝利方程式。

先苦後甘 得利於相對容易的賽程

老鷹目前戰績就算不能說是一飛沖天，但也可以說是漸入佳境。除了換帥效應和隊型磨合完成之外，老鷹在賽程上也佔到了點便宜。怎麼說呢？先前八連勝的時候，老鷹有七勝是打敗勝率不到五成的球隊。而近十戰之中，老鷹遇上西區強隊卻多半只有吃鱉的份。對上快艇、太陽和金塊都輸球，六勝當中，只有一勝是打敗戰績比自己好的球隊，由此也看出賽程對於老鷹戰績的影響力。

雖然從賽程的角度來看，每一隊都該是公平配置的情況，但其中的細節仍然有對戰的先後，對手的狀況起伏，以及不同的主客場配置等動態差異。以老鷹來說，他們先前面對的對手太硬，取勝不易，戰績太差也拖垮球隊士氣，休息室氣氛低迷到破表。沒想到一換主帥，不只氛圍變了，連賽程也是苦盡甘來。

那一波連勝之中，老鷹確實是挑到了許多軟柿子。魔術、騎士、火箭、國王和雷霆不說，就算是熱火和暴龍，那時也是戰力下滑，原本的強隊變成了弱隊。而打敗湖人拿下八連勝的那場比賽，詹姆斯（LeBron James）也是提前傷退。近期兩度擊敗勇士，除了勇士自身近況低迷，其中一場也是柯瑞（Stephen Curry）受傷沒有上場。

老鷹近來的勝場多來自狀況較差的球隊，對上實力較佳的對手例如太陽隊時，還是贏不了球。 美聯社

這麼說對老鷹實在不太公平，他們畢竟還是有在兩度延長賽之後打敗了馬刺，也打退有柯瑞在陣的勇士。毫無疑問，老鷹已經打出了他們的實力，只是賽程確實助了他們一臂之力，讓老鷹能從弱隊身上趁機進補戰績。在自身變強之後，內外因素的交互作用讓他們更有自信，無形的戰力也愈來愈強。

老鷹在三月底有一波客場八連戰，這也是他們這一季最長的客場征戰，最後他們以四勝四敗熬過了本季最困難的客場賽程。接下來他們的對手雖然還是有許多東區前八種子的強隊，但最後四場例行賽的對手都是巫師、魔術和火箭等墊底球隊，老鷹的賽程相對輕鬆，還有機會在最後衝高排名，算得上是相當有利。

老鷹近來兩度痛宰鵜鶘，當成提升戰績的大補丸，季末還有一些可口的對手待享用。 美聯社

老鷹目前的戰績，究竟是一現即逝的曇花，還是重建有成的果實？要解答這個問題，只能靠老鷹繼續拿出應有的實力來證明自己。照老鷹目前的氣勢，以及接下來的賽程來看，代理總教練麥克米蘭應該可以帶領這支老鷹重返睽違四年的季後賽，到時他會不會突破自己的「首輪出局魔咒」，也將會是一大話題。