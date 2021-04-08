NBA／今日戰績表 籃網厄文與艾德里奇聯手大勝鵜鶘

台裔美籍球員林書豪結束發展聯盟賽季，目前仍在等待NBA邀約的他日前應邀上美國知名節目《艾倫秀》遠端專訪，談及過去他在球場上遇到的種種歧視事件，與父母是如何遠渡重洋到美國發展，母親甚至還拿出退休金支持兒子的籃球夢。

2021-04-08 10:46