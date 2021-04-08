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NBA／今日戰績表 籃網厄文與艾德里奇聯手大勝鵜鶘

聯合新聞網 / 整理
籃網厄文(左)與艾德里奇聯手大勝。 美聯社
籃網厄文(左)與艾德里奇聯手大勝。 美聯社

NBA今日戰績表

灰狼 137：141 溜馬

巫師 131：116 魔術

尼克 99：101 塞爾蒂克

鵜鶘 111：139 籃網

獨行俠 93：102 火箭

灰熊 131：113 老鷹

黃蜂 113：102 雷霆

馬刺 96：106 金塊

爵士 113：117(OT) 太陽

NBA明日賽程

時間 客場 主場

07:30 公牛 vs. 暴龍

07:30 湖人 vs. 熱火(Eleven Sports 1)

08:00 騎士 vs. 雷霆

09:00 公鹿 vs. 獨行俠(緯來體育台、愛爾達體育1台)

10:00 拓荒者 vs. 爵士

10:00 太陽 vs. 快艇(緯來體育台)

10:00 活塞 vs. 國王

NBA戰績排行

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