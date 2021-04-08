NBA／今日戰績表 籃網厄文與艾德里奇聯手大勝鵜鶘
NBA今日戰績表
灰狼 137：141 溜馬
巫師 131：116 魔術
尼克 99：101 塞爾蒂克
鵜鶘 111：139 籃網
灰熊 131：113 老鷹
黃蜂 113：102 雷霆
馬刺 96：106 金塊
爵士 113：117(OT) 太陽
NBA明日賽程
時間 客場 主場
07:30 公牛 vs. 暴龍
07:30 湖人 vs. 熱火(Eleven Sports 1)
08:00 騎士 vs. 雷霆
09:00 公鹿 vs. 獨行俠(緯來體育台、愛爾達體育1台)
10:00 拓荒者 vs. 爵士
10:00 太陽 vs. 快艇(緯來體育台)
10:00 活塞 vs. 國王
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